Impedirán el ingreso al estadio de 30 barrabravas de Patronato

La Policía de Paraná dio a conocer el diagrama de controles y medidas de seguridad que se tomaron, luego de los incidentes producidos en el último partido de local de Patronato, donde parte de la barrabrava agredió a integrantes de una delegación de niños de Strobel.Si bien por el hecho fueron detenidos y derivados al penal 13 barrabravas, las relaciones entre las autoridades policiales de Paraná y Patronato no quedaron de la mejor manera, luego del pase de facturas por los incidentes y las responsabilidades.Desde la Jefatura se hizo saber que con motivo de jugarse el viernes a partir de las 19 el encuentro entre Patronato y Olimpo de Bahía Blanca, "se informa a la población que atento a la reuniones que se vienen realizando con la dirigencia del club local a los fines de coordinar la organización de los eventos en post de brindar un marco ameno hacia los simpatizantes que concurran al partido, se ha dispuesto los siguientes cambios a saber:Apertura del Estado: A partir de las 17.Tránsito restringido: El tránsito y con el espíritu de facilitar el tránsito de los simpatizantes y no afectar la actividad comercial de la zona como así también de los vehículos y personas ajenas al evento, solamente estará restringido para la circulación vehicular en el horario de 18.30 A 19.10. Y de 20.30 hasta descongestión total en calle Churruarin y 3 de Febrero; Churruarin y Ayacucho; Marangunich y Almafuerte; Av. Alte. Brown y Grella; Alte Brown y Saravi; Borgobello y Saravi; Gorritti y La Diligencia y Gorritti y el Rastreador.Ingresos y egresos de público: Atento a que comienza su aplicación del control de ingresos bajo el programa "Tribuna Segura", se reitera a la población que deberán concurrir con documento de identidad y entrada para poder hacer ingreso al estadio, siendo los puntos a saber:GRELLA Y SAN NICOLAS (*)*SAN NICOLAS Y AYACUCHO*GRELLA AL INGRESO A PLATEA(**)SE ENCUENTRA CLAUSURADA INGRESO A TRIBUNA DE CALLE GRELLAVenta de bebida alcohólicas: Se encuentra prohibida la venta de bebidas alcohólicas dentro de los 200 mts. al Club, de detectarse alguna situación en contrario se notificará al propietario, se labrará el correspondiente Expediente con intervención del área municipal que corresponda.-Recomendaciones generales: A los fines de evitar cualquier tipo de percances, se hace saber que no se podrá ingresar al estadio, tanto al sector de populares o plateas, con los siguientes elementos:-Botellas de vidrio ni plásticas.-Banderas, trapos, instrumentos musicales.-Encendedores, radios, rollos de papel, equipos de mates u otros elementos similares.-Pirotecnia.-Camisetas, gorras, banderas, etc., correspondientes a otro club que no sea del local como así también de índole política.Otro de los puntos que se confirmaron en el plan de seguridad para el partido de mañana, es que. A los identificados por las imágenes que estuvieron de modo directo o indirecto en los incidentes a la delegación de Strobel, se les aplicará el derecho de admisión.Además, personal de Investigaciones colaborará en los ingresos para chequear la posible llegada de personas que puedan contar con antecedentes policiales y no figuren en los registros de restricciones del Ministerio de Seguridad a través del programa Tribuna Segura.Lo último que se decidió, es que habrá un mayor control a las denominadas entradas de protocolo que entrega el club, sin olvidar que se cubrirán con mayor presencia policial algunas puertas que supuestamente siempre se encuentran cerradas, pero que previo a los partidos, se abren internamente por algunos minutos.