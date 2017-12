Crimen del empresario de Viale: solicitaron la absolución de los procesados

Policiales Sigue sin aparecer el principal testigo por crimen de empresario en Viale

Según indica, la fiscal explicó en un extenso alegato que lo único que tenía era la declaración en la policía y en el juzgado de instrucción de Olmos, pero sus dichos no se sostuvieron con la recolección de pericias y otros testimonios.Olmos había marcado que él junto a los dos restantes había llegado hasta las inmediaciones de la casa de Ledesma en horas de la medianoche, y que Gutierrez y Almada ingresaron a cometer el hecho. "Por el informe de los forenses la data de la muerte era cómo mínimo a las 2.30 de la madrugada y no antes, pero si a eso le sumamos que no se encontró nada que ligara a los acusados al hecho, es como muy complejo mantener la acusación", admitió ante el tribunal la fiscal.También dejó abierta la puerta para reclamar que se profundice el análisis del comportamiento de la Policía de Viale, ya que "los dos procesados informaron en su declaración que fueron sometidos a apremios ilegales", mencionaFinalmenteLa semana entrante el tribunal dará a conocer el fallo absolutorio de Gutiérrez y Almada, en tanto que se deberá enviar el expediente de 600 fojas al juzgado de transición para reiniciar la investigación.