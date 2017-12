Ebrio que atropelló y mató: Una botella en el auto y marihuana en la casa

Fuerte aliento etílico

Mientras la fiscalía de Delitos Culposos de Mar del Plata, aguarda el informe definitivo de autopsia y los resultados de los exámenes de sangre que se le practicaron al cabo del ejército que atropelló, arrastró diez cuadras y mató a Nahuel Barragán, se confirmó que las pericias mecánicas del rodado comenzarán este martes. La tarea estará a cargo solamente de peritos oficiales ya que la defensa del acusado, Yonathan Maurette, no ofreció peritos de parte.A esa versión, además, se le suman dos elementos clave: una botella de cerveza vacía dentro del auto y marihuana en su vivienda.Según confirmaron desde el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), el siniestro se produjo a las 3.55 de la madrugada. Maurette, cabo del Ejército, fue aprehendido cerca de las 10 de la mañana en su vivienda y en Cuerpo Médico se le tomó una muestra de sangre y orina para determinar si manejaba bajo la influencia del alcohol y las drogas.No obstante, los profesionales que le tomaron la muestra constataron un fuerte aliento etílico, pasadas seis horas del hecho, por lo que se descarta que el resultado de alcohol en sangre dará positivo.A su vez, los investigadores encontraron dentro del Peugeot 206 una botella de cerveza vacía, según confirmaron fuentes judiciales a 0223. Además, al momento de allanar la vivienda ubicada en Remedios de Escalada casi Belgrano, en el barrio San Cayetano, encontraron en poder del joven 13 gramos de marihuana.El joven que viajaba en moto junto a Nahuel Barragán y que observó el momento en que Yonathan Maurette lo atropelló, lo arrastró diez cuadras y le provocó la muerte afirmó que el Peugeot 206 "nunca frenó su marcha" y que iba a más de cien kilómetros por hora. Diego Parisotti pidió que se haga justicia y deseó que el militar detenido en la alcaidía penitenciaria de Batán "viva muchos años y que sepa que si frenaba hubiera sido todo distinto".El joven de 26 años recibe a 0223 en su casa del barrio Florencio Sánchez y con la ayuda de su madre se coloca un cabestrillo para inmovilizar su brazo derecho y continuar con la recuperación de los golpes que sufrió cuando cayó con su amigo de la motocicleta en Colón entre 190 y 192. "Habíamos acompañado a una amiga a la casa y veníamos despacio porque estaba lloviznando, cuando tocamos el cantero central y nos caímos", recordó."Me paré en el cantero cuando se acercó una persona a preguntarnos si estábamos bien. En ese momento sentí una acelerada y veo que un auto choca a la persona que fue a ayudarnos, a la moto y veo que Nahuel no estaba más en el lugar mientras el auto seguía a toda velocidad", contó.Parisotti recordó que el Peugeot 206 aminoró la velocidad en la esquina, "por si cruzaba otro auto, pero que nunca frenó y que rápidamente lo perdieron de vista sin saber que Nahuel había sido arrollado. "Lo empecé a llamar por teléfono y empezamos a buscarlo por todos lados hasta que un amigo se acercó al lugar donde encontraron el auto y me confirmó que estaba sin vida", relató.Ese escape arrastrando el cuerpo de su amigo más de diez cuadras es algo imposible de entender para Diego: "agarrás una rama y frenás enseguida, ¿cómo es posible que no haya notado que tenía una persona abajo del auto y que siguiera manejando como si nada hasta la casa, estacionara el auto y se fuera a dormir?", sostuvo.