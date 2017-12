Peritarán la lancha de Matías Messi para saber cómo chocó contra banco de arena

La imputación a Matías Horacio Messi por portación ilegal de arma de guerra pasará desde hoy a la Unidad de Investigación y Juicio Nº 4, a cargo del fiscal Lucas Altare. De esta manera, se da por concluida la investigación del área de Flagrancia en torno al hallazgo de una pistola Bersa 380 en la lancha en la que el hermano de Lionel Messi fue encontrado a la deriva en el río, a la altura de Fighiera. Además, está previsto que hoy se haga una pericia de la embarcación en tierra para establecer con mayor precisión cómo fue el supuesto accidente que esgrimió en su defensa para justificar las lesiones en el rostro.



La de ayer fue una jornada de novedades en el expediente Messi. Una alta fuente del Ministerio Público de la Acusación indicó que la causa pasará del fiscal José Luis Caterina a su colega Altare.



A partir de hoy la causa estará bajo la órbita de la Unidad de Investigación y Juicio Nº 4, con competencia en cibercrímenes y armas de fuego. La fiscalía de Altare es el ámbito específico que de ahora en más seguirá con las pesquisas.



En cuanto a la Bersa 380 restará establecer si la sangre hallada en el puño de la pistola corresponde a Matías. Este ítem resulta crucial a la hora de ver si el argumento de su defensa se sostiene: sus abogados afirman que el arma de fuego fue "plantada".



En cuanto a la hipótesis del accidente fluvial, está prevista para hoy una pericia de la lancha donde fue hallado a la deriva el hermano del crack rosarino por parte de un pescador que lo encontró el jueves, y lo llevó al club de Fighiera. Desde allí, la policía lo trasladó a su domicilio. Más tarde se encontró el arma en la lancha.



Frente a la disidencia entre fiscalía y defensa, se va a analizar el casco de la embarcación, para evaluar el impacto que se habría producido al colisionar con un banco de arena.



La lancha propulsada por un motor de 110 caballos de fuerza está cautelada en dependencias de Prefectura Naval de Villa Constitución.



Trascendió que todas las manchas de sangre esparcidas a lo largo y ancho del casco son humanas. Restan conocerse los estudios más completos de ADN para determinar si todas corresponden a Matías.



La investigación es motivo de polémica y de interés mundial. Todavía hay muchos cabos sueltos por anudar y ver hacia dónde se direcciona la causa. Un punto curioso es la forma en que el pescador encuentra a Matías hacia las 5 del jueves pasado. Estaba cubierto con una manta o frazada, pero con el torso desnudo. ¿Dónde está la remera? ¿La hubo?



Fuentes de la defensa indicaron que entre los elementos secuestrados estaban los artículos de seguridad para navegar en el río. Resulta curioso que el joven de 35 años no accionó la bengala roja reglamentaria. El artefacto se debe usar para llamar la atención e indicar la existencia de una emergencia. Tampoco hubo celular secuestrado en el vehículo náutico, ni comunicación solicitando auxilio.



Entre interrogantes aún sin respuesta, ayer hubo un cortocircuito entre defensa y fiscalía que se logró subsanar.



Antes de una reunión entre Jorge Messi y sus abogados, llegó el dato de que cuatro agentes de civil habían ingresado al sector de terapia intensiva del sanatorio de Oroño al 800, donde sigue internado Matías.



El malestar casi llega hasta la Oficina de Gestión Judicial (OGJ), pero un cruce de llamados aclaró la cuestión. Se trató de un médico forense del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) acompañado por auxiliares. Por ello, y de ahora en más, los informes sobre el estado de salud de Matías se harán vía teléfonica entre los jefes de terapia y los agentes.



La familia sigue de cerca la evolución de Messi. Ayer se emitió un nuevo comunicado en el que recordaron que en la audiencia imputativa del domingo el joven de 35 años no se encontraba "en condiciones adecuadas de salud, como para realizar un relato del accidente sufrido ante las autoridades como así también ante sus propios familiares y allegados dada la gravedad de sus lesiones, razón por la cual dicha calificación legal no ha sido resuelta".



Las partes acordaron que, como medida cautelar, permanecerá detenido hasta el próximo 23 de diciembre. (La Capital)