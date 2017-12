"Bomba a bordo": un cartel asustó a pasajeros de Aerolíneas Argentinas

Foto: Ilustrativa

Una falsa alarma de explosivo en un papel pegado en el baño obligó a evacuar la tripulación de un avión en el aeroparque Jorge Newbery.



De acuerdo a fuentes aeroportuarias, se encontró un papel escrito en el baño con la frase "Bomba a bordo", situación que provocó alarma entre los pasajeros y la rápida evacuación de la aeronave por parte de las autoridades.



Luego de que la tripulación abandonara la aeronave, efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) revisaron todo y no encontraron nada.



"Se retiró rápidamente a todos los pasajeros por precaución, hubo alguna que otra escena de temor pero no pasó a mayores", explicaron los voceros.

Una vez confirmado que en el avión no había ningún artefacto explosivo, se dispuso que la aeronave continuara con los vuelos que tenía previstos para el día de hoy, confirmaron desde Aerolíneas Argentinas.