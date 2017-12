Ebrio atropelló a un hombre, lo arrastró y estacionó con el cadáver debajo

Foto 1/3 Crédito: La Capital MDP Foto 2/3 Crédito: La Capital MDP Foto 3/3 Crédito: La Capital MDP

A media mañana ingresaron dos policías en su casa. Lo despertaron y esposaron. Le tuvieron que explicar lo que dijo que nunca se había enterado: que con su auto, durante la madrugada, había atropellado a un joven de 26 años al que arrastró a lo largo de más de diez cuadras. El cadáver estaba todavía calzado contra el chasis del vehículo que había dejado estacionado en la calle, a no más de diez metros de la cama donde dormía.



El acusado, según fuentes de la investigación, es un cabo del Ejército Argentino del que solo se conoció que tiene 26 años y al que, a pesar de las más de cuatro horas transcurridas entre el momento del incidente y la realización del test, se le constató alcoholemia positiva. Mismo estudio se iba a ratificar por análisis de sangre por pedido del fiscal de la causa, Pablo Cistoldi, de unidad de Delitos Culposos.



Los investigadores siguen recabando datos para reconstruir lo ocurrido esta madrugada. El dato inicial es que Nahuel Barragán se cayó mientras circulaba en moto, se trata de confirmar si conducía o iba como acompañante, por Colón y 190, en el barrio San Cayetano, zona Oeste de Mar del Plata. En esas circunstancias habría sido arrollado por el Peugeot 206 bordó conducido por el joven militar.



Más de diez cuadras separan aquella esquina del domicilio particular del imputado, que no habría advertido que todavía estaba el cadáver bajo su auto. La denuncia la realizó un vendedor de diarios que, a las 8.30 y mientras hacía su reparto por la zona, vio un cuerpo con las ropas desgarradas entre el pavimento y el vehículo. Fue quien avisó a la policía.



Detenido



El acusado quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y, por las características del hecho, afrontaría una causa por homicidio simple, delito que prevé una pena de hasta 25 años de prisión.



Del resultado de la autopsia, también ordenada por el fiscal, surgirá si Barragán murió como consecuencia del impacto del automóvil y el recorrido en que fue arrastrado o si ya estaba muerto cuando fue atropellado.



En la causa también se incluyó el hallazgo de plantas de marihuana en el domicilio del acusado, dato confirmado por fuentes policiales.



Desde la fiscalía se han reclamado tanto al Centro de Monitoreo Municipal como a viviendas particulares y comercios los registros fílmicos que puedan existir con imágenes del recorrido que el Peugeot 206 conducido por el joven militar hizo desde el lugar inicial del accidente de Barragán hasta la casa del imputado.