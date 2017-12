Hubo tres accidentes de tránsito durante la madrugada en el departamento Paraná

Tres accidentes de tránsito con algunas personas hospitalizadas se produjeron durante la pasada noche en el departamento Paraná, según confirmaron a Elonce fuentes policiales.



Alrededor de las 2 de esta madrugada, en Gobernador Etchevehere, cerca de la Escuela Agrotécnica Las Delicias, Un Renault 9, en el que iba un matrimonio con su hijo colisionó contra una columna de alumbrado y volcó. Los mayores derivados al hospital San Martín y el niño al San Roque. A todos les diagnosticaron traumatismos que no serían de gravedad.



El Seguí

Por su parte, en la ruta 35, a unos 300 metros del acceso a la localidad de Seguí se produjo el vuelco de una Renault Clío. De acuerdo con lo que pudo conocer Elonce, el conductor, que resultó ileso, adujo que se le cruzó un animal en el pavimento, por lo que volanteó, "mordió" la banquina y culminó tumbando.



La Picada

Por último, en el kilómetro tres de la ruta 10, en jurisdicción de La Picada, se produjo el vuelco de un automóvil Daewoo. En el mismo iban tres hombres, indicaron a Elonce desde la Policía. Uno de los ocupantes fue derivado al hospital San Martín de Paraná, con politraumatismos y golpes en la cabeza, aunque no pondrían en riesgo su vida. Los restantes no requirieron atención médica. Elonce.com