Se sumaron más denuncias contra una financiera por millonaria estafa

La financiera que funcionaba en Del Valle y Maipú de la ciudad de Gualeguaychú fue allanada días atrás, luego de ser denunciada por cinco personas en Jefatura de Policía. Un grupo de damnificados dialogó con ElDía y aseguraron que serían alrededor de 30 las personas afectadas por un presunto incumplimiento de pagos o estafa.



El caso recayó en manos del fiscal Sergio Rondoni Caffa, aunque en la última semana fue su par Martina Cedrés quien avanzó con la investigación. Confirmó que "ya son más de diez las denuncias que hemos recibido tanto en sede policial como en Fiscalía".



Por otra parte, detalló que algunos denunciantes relataron que en algunas oportunidades eran atendidos por la mujer del denunciado, como así también por algunos empleados que cambiaban con asiduidad.



Inclusive, uno de los denunciantes evidenció que cuenta con pagarés firmados por una reconocida pasista del Carnaval del País de los años '90, aunque dijo desconocer si se trataba de una socia o de una empleada del lugar. Todos estos detalles deberán ser dilucidados por la investigación judicial en curso.



Cedrés detalló que la persona denunciada fue conocida por muchos de los denunciantes por ser "un preparador físico y alguien cercano al Carnaval".



"Nunca se presentó y no sabemos a ciencia cierta dónde está", resumió la fiscal que se encuentra reemplazando a Rondoni Caffa durante esta semana, por encontrarse de licencia.



Detalló que "en principio no hay imputación porque es muy delgado el límite entre lo que es el incumplimiento de un contrato y lo que es una estafa", por lo que se deberán esperar los resultados de los peritajes de la documentación y la computadora secuestrada durante el allanamiento policial.



Este trámite demorará algunos días más, debido a que en Paraná se concentra mucho del trabajo judicial de toda la provincia.



Mientras tanto, en Gualeguaychú continúan sumándose las denuncias contra el titular de la financiera que desde el momento del accionar judicial ya no estaría funcionando.



"Sigue sin aparecer"



Los denunciantes ya no creen recuperar su dinero, aunque algunos temen denunciar debido a que fueron "advertidos" por el presunto estafador: "Le vamos a devolver la plata al que no me denuncie".



El último empleado del lugar dijo ante la Justicia que se contactaría con el responsable para que se haga presente en Tribunales, aunque hasta el momento no se ha concretado.



"Dicen que contrataba a alguien, no le pagaba y se iban porque veían que la gente iba a reclamar los intereses y que no les pagaban", relató Martina Cedrés, sobre los detalles que recibió de los presuntos estafados.



Se especula con que el titular de la financiera se retiró de la ciudad para radicarse en La Plata, dejando de concurrir a los lugares que frecuentaba con habitualidad; tampoco regresó a la escuela donde concurrían sus dos hijos.



Una suma millonaria



Calculan que la suma superaría los 5 millones de pesos: Los interesados entregaron su dinero a modo de préstamo. Por ejemplo, si entregaban 10 mil pesos, cobraban al mes siguiente, $11.500, con la posibilidad de reinvertirlo en la financiera.



Según relataron los presuntos damnificados a ElDía, el referente habría firmado los pagaré con el detalle de su número de Documento Nacional de Identidad.



En algunos casos, la demora en el pago ya registra once meses y otros más de un año, pero la mayor preocupación comenzó cuando el responsable de la firma ya no pudo ser localizado en su vivienda ni tampoco en la financiera.



Los pagaré con su firma están a disposición de la Justicia para ser peritados: "Yo tengo 130 mil pesos entregados y 127.500 que estaban en dólares y me los pesificó. De mi papá tengo 100 mil pesos más y 182 mil en otro pagaré, sumado a 12.700 pesos", contó una mujer que exhibió los documentos que ya se encuentran en la Justicia.