Escándalo: director de una escuela fue hallado en una cabaña con alumnas

Cinco chicas alquilaron una cabaña en El Carrizal para celebrar que terminaron el secundario. Pero lo que podría ser una postal común de esta época, se convirtió en un escándalo cuando el padre de una de las jóvenes fue a visitarlas y encontró al director de la escuela de las jóvenes en la pileta de la casa.



Las chicas cursan 5° año de la escuela Florencio Molina Campos, de la localidad de Las Heras, quienes decidieron tomarse una semana de descanso, ya que no se van de viaje de egresados.



En paralelo, el director del colegio al que asisten, identificado como Marcelo Merenda, se ausentó este miércoles 29 en la institución por "razones personales". Lo que nadie se imaginó es que el hombre estaba disfrutando el día con las chicas en El Carrizal.



Quien destapó el escándalo fue el propio padre de la única menor de edad del grupo de chicas. El hombre fue hasta el lugar donde estaba alojada su hija y se encontró con el director en la pileta junto a las chicas: todos estaban en traje de baño, según detalló a las autoridades.



Desesperado, el papá concurrió al colegio para denunciar lo sucedido y, por su estado emocional, agredió a una secretaria de la institución. Justo en esa escuela de Las Heras funciona la Supervisión de la zona, por lo que rápidamente intervino la Dirección General de Escuelas (DGE).





Sara Lucero, directora de educación secundaria de Mendoza, detalló a Los Andes que se inició un sumario administrativo contra el director, con el objetivo de aclarar lo que ocurrió. Además, se le hará un nuevo psicodiagnóstico de aptitud para evaluar si puede seguir en ese cargo.



También aclaró que el viaje de las jóvenes "no era un viaje de estudios", motivo por el cual las chicas han faltado a clases durante esta semana sin justificación. Apenas se reintegren, se las entrevistará para recabar más información acerca del caso.



Si bien por estas horas el director no está suspendido, se aplicó un "traslado preventivo" para estudiar el caso en profundidad.



Jaime Correas, titular de la DGE, dijo a Los Andes que Merenda cuenta con "fueros gremiales" y que, aunque se lo desplace del cargo, igual lo va a restituir la Justicia.



"(Merenda) ya tuvo un cuestionamiento por irregularidades administrativas en su gestión", aseguró el funcionario, quien precisó que hay 120 directivos de establecimientos educativos de la provincia con fueros sindicales.



"No podés ir contra ellos porque la Justicia los restituye por tener fueros", aseveró el titular de la DGE.



Para Correas, la situación del director de la escuela Molina Campos "renueva una discusión en la sociedad acerca de si los fueros son mecanismos para encubrir delitos y si los directivos pueden ser delegados gremiales".