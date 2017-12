Preocupan las picadas de motos en distintos puntos de Concordia

Desde la policía destacaron buenas y malas noticias sobre los motociclistas. El nudo sin resolver siguen siendo las picadas que ahora se trasladaron de la zona norte a Villa Adela, el Martillo y la ruta provincial 22.



Según declaraciones realizadas a Diario Río Uruguay por el subjefe departamental de Policía de Concordia, Comisario Enrique Querencio, desde la fuerza de seguridad se reconoce como "el tema pendiente" a los jóvenes que se desplazan haciendo picadas en sus motos.



En este sentido, el funcionario policial explicó que anteriormente estas picadas se desarrollaban en la zona de Villa Zorraquín, pero que "ahora están teniendo mayor tendencia a la zona de Villa Adela y también Ruta 22 distrito Yuquerí". Por este motivo "ahora reforzamos los operativos por esas zonas".



Por otro lado, el Subjefe describió que los protagonistas de las picadas de motos son "en su mayoría adolescentes", que compiten "en horario nocturno siendo esto aún más peligroso, porque las motos que utilizan generalmente carecen de luces o lo hacen sin casco a alta velocidad en lugares transitados, como es un acceso a la ciudad de Concordia".



Respecto a los operativos de motos que se vienen realizando desde la Jefatura departamental de Concordia, indicó que se llevan adelante "en todas las jurisdicciones" resaltando que "no hay muchas retenciones, no sé si la gente ha tomado mayor conciencia, pero se han normalizando algunas irregularidades", entre las que se encontraban la falta de seguro, de casco, etc.