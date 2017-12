Testigo clave no se presentó en el juicio por el crimen del empresario de Viale

Cristian Ariel Gutiérrez, alias Pachi, de 33 años, y Juan Ignacio Almada, alias Guacho, de 24 años, comenzaron hoy a ser juzgados por el crimen de Pablo 'Pichi' Ledesma, un empresario que trabajaba en boliches de Viale, registrado el 26 de febrero de 2010 en Viale.En la oportunidad, el abogado defensor de Gutiérrez, Dr. Iván Vernengo, anteinsistió en la inocencia de su defendido y explicó a qué se debió la demora para el comienzo del juicio. "Esto no escapa a la situación que atraviesa a nuestra justicia, más entendiendo que se trata de una causa vieja que se tramita por el viejo Código Procesal Penal y al no haber detenidos, tampoco había prioridad para realizarlo", aclaró.En la oportunidad, el abogado comentó que los acusados declararon y fueron casi coincidentes en su versión, respecto a que "no tienen absolutamente nada que ver" con el hecho por el que se los juzga. Aseguró que Gutiérrez "no conocía a la víctima, ni siquiera donde vivía", y remarcó que "no tenía antecedentes".De acuerdo a la versión de Vernengo, ambos fueron inculpados por "sólo la declaración de un testigo de apellido Olmos que no hasta el momento no ha sido hallado". "Es un tercer muchacho que estuvo en ellos esa noche en un quiosco, quien luego de estar casi un día detenido en la Policía, al otro día declara como que estos dos imputados fueron los autores de este crimen", explicó el abogado."A esta defensa le interesa que asista a la audiencia y de su versión, nuevamente", insistió.Pablo Ledesma tenía 43 años, cuando, según la acusación, Gutiérrez y Almada ingresaron a su casa ubicada en calle Panuto Nº 1.119 de la ciudad de Viale, el 26 de febrero de 2010, a la una de la madrugada aproximadamente, y tras un proceso de ahorcamiento lento y agonizante, acabaron con su vida.El violento hecho de sangre habría tenido como impulso el robo de una suma de dinero cercana a los 100.000 pesos.Los detenidos en el arranque de la causa son unos changarines de Viale que conocían a Ledesma por lo que estaban al tanto de que guardaba en su casa una fuerte suma de dinero.