Hallaron restos óseos en Jujuy, investigan si pertenecen a María Cash

La Justicia investiga si restos óseos aparentemente pertenecientes a una mujer y que fueron encontrados en el paraje Angosto de Perchel, a 15 kilómetros de Tilcara, pertenecen a María Cash, la diseñadora porteña que desapareció en julio de 2011 en el norte argentino.



Los informes indicaban que los restos fueron encontrados a la intemperie en la playa de un río, en medio de arena y piedras.



Tras la intervención de la Policía y la Fiscalía, se trasladaron los restos a Tilcara y de allí serían ingresados en la morgue del Poder Judicial de Jujuy, que está ubicada en el barrio Alto Comedero.



Se espera que los estudios sobre lo hallado -prácticamente todo son solo huesos- permita identificar a la persona.



El sábado de la semana anterior, efectivos de la Seccional 14 recibieron un llamado de la Base de Operaciones de Jujuy informando que un hombre manifestó que había encontrado restos óseos cerca del paraje Angosto de Perchel, un poblado a unos 500 metros de distancia de la ruta nacional 9, que conduce a Tilcara.



Personal policial fue a constatar la denuncia, y tras entrevistar al hombre que dio el aviso, se dirigieron al sitio, donde encontraron restos que por su aspecto y el de los objetos que estaban alrededor, parecían ser de vieja data.



En la primera observación realizada por los policías, se estimó que el cadáver había estado o sido puesto en el lugar hacía tiempo, y probablemente habrían aflorado a la superficie por acción del agua de lluvia.



De inmediato se organizó un cordón de seguridad para aislar la zona y se realizó un registro fotográfico de la escena y alrededores, tras lo cual se procedió a juntar y levantar los restos óseos y sus pertenencias.



Si bien los efectivos no pudieron afirmar fehacientemente si se trata de un hombre o de una mujer, se inclinaron por la segunda posibilidad ya que tenía prendas al estilo "hippie" y en uno de sus pies aún conservaba un zapato de mujer.



En esa primera inspección en el lugar, los policías también habrían encontrado billetes despintados que probablemente sean de una moneda extranjera.



En la escena también había lentes de lectura y una mochila estilo militar; todo estaba bastante deteriorado como consecuencia del paso del tiempo.



Al levantar los restos óseos, también se comprobó que al cadáver le falta la columna vertebral. La Policía indicó que solo se rescataron costillas, el cráneo y las extremidades, que también tienen marcas del tiempo que estuvo allí.



Un dato extraoficial que trascendió fue que, en esa escena tan compleja de analizar por los años transcurridos, nada indicaba que si la persona fallecida hubiera sido víctima de un crimen, ese hecho haya sucedido en el lugar.



Incluso se dejó trascender la posibilidad de que el cuerpo haya sido depositado allí cuando ya estaba sin vida.



Apenas se confirmó el hallazgo, intervino personal de la División Homicidios, en tanto la causa quedó en manos del fiscal de Investigación Penal 5, Alejandro Maldonado, quien esta semana se trasladó hasta el Angosto de Perchel para seguir de cerca la investigación.



"Dudo que sea mi hija"



María del Carmen Gallego, la mamá de María Cash, puso en dudas que el cuerpo encontrado en el paraje jujeño Angosto de Perchel sea el de la joven diseñadora.



"Dudo que el cuerpo hallado se trate de mi hija, por los primeros informes que habrían hallado moneda extranjera entre sus pertenencias, y ella no manejaba ese dinero", afirmó en una entrevista con el diario El Tribuno de Jujuy.



Dijo además, que "puso en conocimiento de toda esta situación a su abogado, quien se va a comunicar con el fiscal que entiende en la causa de este hallazgo. Vamos a esperar a ver qué dicen los informes forenses, que todavía no se realizaron".



Intervino la Justicia Federal



Conocido el hallazgo del cadáver y ante la sospecha de que podría tratarse de María Cash tomaron intervención el Juzgado Federal N° 2 de Salta, a cargo Miguel Antonio Medina -quien lleva adelante la causa por la desaparición de la joven diseñadora-, la Fiscalía Federal 2, a cargo de Eduardo Villalba, y el Registro Nacional de Personas Extraviadas del Ministerio de Justicia de la Nación.



El viernes 8 de julio de 2011 fue la última vez que la familia tuvo contacto con María Cash, quien había partido desde Buenos Aires rumbo a la ciudad de San Salvador de Jujuy el lunes 4 de ese mes.



La joven, que por entonces tenía 29 años, es buscada desde hace seis años sin rastros de su paradero.