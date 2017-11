Confirman procesamiento de Cristina por asociación ilícita en causa "Los Sauces"

La Cámara Federal porteña confirmó hoy el procesamiento como presunta jefa de una asociación ilícita de la ex presidenta Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, en el caso Los Sauces por el cual alquilaban plazas hoteleras a los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez.En el fallo, los jueces también decretaron el procesamiento de ambos empresarios y confirmaron los embargos a partir de los 100 millones de pesos sobre la ex mandataria y sus hijos.La Sala I de la Cámara Federal Porteña, integrada por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero, confirmó el procesamiento contra Cristina Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero en carácter de "jefa" junto a su hijo Máximo Kirchner, en tanto que Florencia Kirchner fue considerada coatura de dichos delitos. La confirmación de los camaristas alcanzó a los empresarios K y principales inquilinos de la inmobiliaria, Lázaro Báez y Cristóbal López. En el caso del "zar del juego" y su socio Fabián De Sousa se agravaron sus acusaciones, incorporándoles el lavado de activos.La calificación atribuida a la electa senadora es por "asociación ilícita en calidad de jefe", y "lavado de activos en calidad de coautora" y se planteó la "admisión de dádivas en carácter de coautora", indica la resolución firmada por los jueces Leopoldo Bruglia y Jorge Ballestero que además, desestimaron la acusación por "negociaciones incompatibles".La ex presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda al retirarse el 29/11/2019 del Congreso de Argentina en Buenos Aires tras jurar como senadora. Kirchner fue electa senadora por la agrupación opositora Unidad Ciudadana en representación de la provincia de Buenos Aires, el principal distrito electoral del país.El juez Claudio Bonadio cuando procesó a Cristina y a sus hijos, los acusó de ser "Jefes de una banda" organizada para la "devolución o retorno" que "se hacía mediante contratos de alquiler de propiedad de esta empresa", es decir Los Sauces SA. La Sala I de la Cámara Federal porteña, confirmó dichos delitos y modificó la calificación de Florencia a quien encontró como "coatura".Los embargos para el diputado nacional se mantuvo en $ 130 millones, mientras que a la ex Presidenta le redujeron la medida cautelar a $ 110 millones. En tanto, a su hija menor se lo confirmaron en $ 100 millones.La causa tenía un total de 18 personas procesadas, entre los que se encuentran los empresarios K Lázaro Báez y Cristóbal López, principales inquilinos de la inmobiliaria y quienes representaron el 86% de la facturación de la firma. También Osvaldo Sanfelice -mano derecha los Kirchner-, Romina Mercado -sobrina de la ex Presidenta-, entre otros.El juez de la causa, que arrancó por la denuncia de la diputada Margarita Stolbizer (GEN), sostuvo en el procesamiento que todo "fue pergeñado por Néstor, Cristina y Máximo Kirchner" y que junto a Florencia después de 2010, se convirtieron en "jefes de una banda" que "impartían las directivas de la organización delictiva", para percibir dinero "ilegítimo a fin de darle apariencia lícita". Y agregó que la "devolución o retorno" se realizaban mediante "contratos de alquiler" con Báez y López junto a su socio Fabián De Sousa, que representaron el 86 % de la facturación: garantizaron a los Kirchner más de $ 25 millones entre 2009 y 2015.La Justicia consideró que Los Sauces creada en 2006, nunca tuvo la intención de funcionar comercialmente, sino dedicarse "al cobro de retornos". "No tenía sede social ni empleados, sólo Ramón Ángel Díaz Díaz, jardinero de la casa de la ex Presidenta".En este contexto, los camaristas Bruglia y Ballestero avalaron la decisión del juez Bonadio y confirmaron el procesamiento por asociación ilícita y lavado de dinero.La causa pasará ahora al juzgado del juez Julián Ercolini, quien procesó a la ex presidenta por asociación ilícita por el direccionamiento de la obra pública. Se espera que, a futuro, todos los casos por corrupción que incluyen a la ex presidenta y su entorno se unifiquen en una megacausa.