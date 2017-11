Caso Benvenuto: Exigieron que investiguen el supuesto "equívoco" en las llamadas

La responsabilidad de los fiscales

Apuntan a una persecución política

El ex senador radical por Gualeguay,, el ex intendente de Gualeguay,, junto a su hermano, abogado de Omar envenuto, en conferencia de prensa, exigieron que se aclare "el supuesto equívoco con las llamadas" que surgieron durante la investigación por la búsqueda del empresario desaparecido y que derivó en los allanamientos a sus propiedades."Esta investigación sería de mucha utilidad porquede este hecho", argumentó el abogado, al tiempo que denunció a las pruebas falsas fueron "un desvío de la investigación por la desaparición de Omar"."Me da una enorme pena, por Omar y por el tiempo que se ha perdido, por cómo están las cosas y por el tiempo que ha pasado. Me queda un dolor en el alma", apuntó Sebastián Erro, y en esa líneaya que según reafirmó "las supuestas llamadas no existieron".El abogado hace referencia a unas supuestas nueve (9) comunicaciones mantenidas entre el celular de Lesca y los de los Erro, cinco (5) con el de Luis y cuatro (4) con el de Sebastián, en las cuales habrían acordado, a entender del fiscal Agustín Gianini y el querellante Carlos Magallán, la desaparición de Benvenuto. Las que luego resultaron ser falsas, de acuerdo a un informe el cual apuntaba a un "error involuntario" de parte de un Oficial Principal de la Policía de Entre Ríos., sentenció Erro. "Como no tenían ninguna prueba y no habían logrado generar una ni habían orientado la investigación a conseguirlas, idearon este allanamiento para darse crédito que estaban resolviendo el caso o que por lo menos estaban actuando correctamente", aventuró."Si obtenían un giro en la investigación, se los colocaba en la palestra como los héroes del caso, siendo que la realidad era muy distinta, porque ellos se apoyaban sobre pruebas falsas, porque el registro de llamadas no existe", reafirmó."Esta es una situación dey ese mismo organismo, debe cerrar las puertas para que se lo investigue", exigió Erro.El abogado denunció que, y adelantó que pidió la revisión ante el fiscal coordinador."No voy a descansar hasta que esto se aclare y se asuman las responsabilidades y los que tienen que responder por esto a nivel judicial, lo hagan", indicó."Uno es responsable de las personas que tiene en su equipo, y si él (por el fiscal Telenta) dice que alguien de su equipo hizo esto, se tendrá que investigar, y asumir la responsabilidad de eso", indicó, ya que según advirtió, "pidió esa orden de allanamiento a la jueza de Garantías y afirma que existieron llamadas en los días previos y posteriores a la fecha de desaparición de Benvenuto, siendo que después, en el informe de la Policía, que da vergüenza leerlo porque dice que podría haber pasado,", remarcó.Para el abogado, "inventaron pruebas y una situación de hechos para engañar a la jueza y lograr la medida que obtuvieron". De acuerdo a lo que aclaró, las comunicaciones entre él y el empresario que permanece desaparecido, se debieron a que Benvenuto era su cliente. Y según esclareció, fue él mismo el que dio aviso al fiscal sobre su desaparición."La demora en mostrar que se habían equivocado con el registro de las notas, obedeció a que ellos esperaban a que les llegara el resultado de las pericias que habían hecho sobre nuestros celulares por parte de la Justicia Federal, y de esa forma se salvaban, pero no les salió bien", dijo.Erro reveló que aportó un dato clave a los fiscales, ya que "al buscar entre quienes se benefician con la desaparición de una persona, seguramente estarán más cerca de encontrar al responsable, o de encontrarlo a Omar". Pero aseguró que no lo podía revelar "por códigos".Para el ex intendente de Gualeguay, Luis Erro, "hay una percepción política que se inició hace unos siete u ocho años", y apuntó al procurador general José García, al cual vinculó con un ex legislador y nombramientos en la Justicia de Gualeguay."Todo esto no fue ni más ni menos que una canallada porque ni siquiera nos pidieron disculpas", denunció Luis Erro en relación a los allanamientos que se realizaron en sus propiedades.El rastro del empresario Omar Benvenuto, dueño de una fábrica de caños en Gualeguay, Inprocil, se perdió el viernes 27 de octubre a las 20, y la denuncia por su desaparición se hizo el domingo 29 de octubre, a mediodía.