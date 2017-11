Denunció que le robaron el auto pero lo había escondido para cobrar el seguro

El hecho fue denunciado en abril en Pilar e involucra a un hombre de Gualeguaychú. Dijo que se lo habían sacado a punta de pistola y cuando lo citaron nuevamente en la Comisaría, porque se había descubierto la falsa denuncia, lo dejó estacionado a la vuelta.



El denunciante tiene 35 años y está domiciliado en Gualeguaychú. El 29 de abril acudió al destacamento policial La Lonja, en el partido de Pilar, y manifestó que dos hombres armados lo obligaron a descender de su Chevrolet Cobalt cuando estaba estacionado sobre la colectora 12 de Octubre y calle Directorio.



La Policía inició una investigación por el supuesto robo del vehículo, tomando intervención la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 del Distrito de Pilar del Departamento Judicial de San Isidro a cargo del juez Raúl Casal.



La investigación fue avanzando y poco tiempo atrás se descubrió algo que fue clave en todo lo ocurrido. Se halló una cámara de seguridad que filmaba el punto exacto el día y horario señalado por el denunciante y se confirmó que todo era falso.



Desde el Juzgado bonaerense se solicitó a la Policía de Entre Ríos que notificara al hombre para que se presentara en la Dirección Distrital de Investigaciones (DDI) Pilar. Cuando concurrió por las supuestas novedades, el denunciante continuó haciendo mención a la veracidad de sus dichos, pero mientras eso ocurría los funcionarios de la dependencia recorrieron la zona y hallaron el Chevrolet Cobalt que tenía pedido de secuestro estacionado a la vuelta, sobre calle Lagomarsino y Tucumán.



Allí mismo, mientras se encontraba en la DDI, los funcionarios policiales lo confrontaron y le exhibieron el automóvil denunciado arriba de la grúa. El hombre, acorralado, no tuvo otra alternativa que confesar y explicar los motivos por los cuales había tomado esa decisión.



Indicó que "andaba mal de dinero" y por eso intentó pasar el auto por el seguro. Intentó cobrarlo pero tenía cuotas impagas y por lo tanto no logró consumar la estafa. Manifestó que lo tenía guardado en un galpón en Gualeguaychú, pero al no cobrar el dinero del seguro volvió a utilizarlo. Incluso una vez lo paró la Policía, pero no saltó que tenía pedido de secuestro, y esto lo envalentonó para trasladarse desde su casa hasta Pilar.



El hombre fue detenido por el delito de falsa denuncia, y tras tomar cartas en el asunto la justicia de Buenos Aires fue liberado. Mientras tanto, la causa prosigue su curso.