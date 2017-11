Tras el ataque de barrabravas, la Policía realizó una inspección en Patronato

Video: Tras el ataque de barrabravas, realizaron un allanamiento en Patronato

En la tarde de este martes, efectivos de la policía departamental Paraná, junto con el fiscal Ignacio Arramberri se hicieron presentes en el estadio Presbítero Grella y realizaron un allanamiento, en el marco de la investigación que se lleva adelante por los hechos ocurridos el pasado sábado cuando un grupo de barrabravas agredieron a menores que observaban el partido frente a Unión de Santa Fe.Sobre el procedimiento, el Director de Investigaciones de la Policía, Favio Jurajuría indicó que "se realizaron distintas pericias en la cancha. Se hicieron constataciones se tomaron fotografías y se recorrió todo el estadio".Sobre el avance de la causa judicial que se está instruyendo, indicó que "estamos trabajando con distintos soportes fílmicos. Estamos tratando que esto se esclarezca, más teniendo en cuenta que hay menores de por medio".Por otra parte, Jurajuría dio cuenta que "hasta el momento nadie de la comisión directiva del Club se ha hecho presente para darnos una mano con la individualización de los autores de la agresión".Integrantes de la comisión directiva del Club Atlético Patronato se manifestaron muy preocupados por lo ocurrido y confirmaron aque este miércoles se presentarán ante la Fiscalía para colaborar con la investigación.Sobre la presencia de la policía este martes en el estadio Grella, el abogado Matías Arguello explicó que "se realizó una inspección a raíz de los hechos que son de público conocimiento. Estuvieron recorriendo con personal del club las instalaciones y no hubo ningún hallazgo de relevancia que suscitara un secuestro. No se encontraron elementos de interés", afirmó."Personal del Ministerio Público Fiscal nos informó que siguen analizando las imágenes y desde el Club hemos decidido colaborar ampliamente con la justicia para que averigüe lo que ha sucedido y que se localicen los responsables", dijo el profesional.Por su parte, el abogado Lambarri expresó que lo sucedido el pasado sábado en el partido contra Unión "es muy lamentable, es una desgracia y por eso mismo este miércoles la comisión directiva en pleno se va a presentar en el Ministerio Público Fiscal para aportar los elementos que sean necesarios y colaborar".Al ser consultado sobre los barrabravas que agredieron a los menores, Esteban Quinodoz afirmó: "No los conozco, no tengo idea quiénes son, por lo que dicen las víctimas, los que entraron a la tribuna de Ayacucho vinieron de la calle.Ese día había policías y calculo que habrán hecho filmaciones, labrado las actas correspondientes, el Fiscal está investigando y ojalá se encuentre a los verdaderos responsables".