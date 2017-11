Causa Insaurralde: la hermana del locutor contó que "incineraron las pruebas"

Integrarán el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad

El crimen no tiene detenidos ni sospechosos, y su familia no ha bajado los brazos en la búsqueda de justicia. A pesar del tiempo transcurrido, la causa, con la nueva jueza, Gabriela Garbarino, tuvo un nuevo impuso.No obstante, según contó a, María Elena Insaurralde, hermana de Gabriel,"Estoy hace ocho años, en la puerta, esperando esto. Y ahora no están. Incineraron las muestras, nos quedamos sin saber si a Gabriel lo habían dormido, o si tenía algún tóxico en el cuerpo. No tenemos nada. Uno piensa que las cosas son guardadas por años, pero no. Ahora lo sé, nos pasó", dijo la mujer, con mucha impotencia.En tanto, la hermana del locutor mencionó que "el miércoles pasado se comenzaron a analizar telas. Me dijeron que se van a demorar los resultados, pero algo vamos a tener ahí"."Todo lo que se consiga es de valor, la jueza sigue citando gente. Se está buscando lo que se puede. Estamos muy tristes porque las pruebas no están. Queremos que se ponga las cosas sobre la mesa; es muy injusto", aseguró."El viernes me llamaron de Buenos Aires, para reunirme en el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad. Ahora, las víctimas no estamos solos: Contamos con un abogado de parte del Estado y nos ofrecen lo que sea necesario para ayudar en la investigación desde Buenos Aires. Es ley de derechos y garantías de las personas víctimas del delito. No solo los delincuentes van a contar con un abogado, nosotros también lo vamos a tener", indicó Insaurralde.