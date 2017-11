Declararon inimputable al hombre que atacó con un arma a tres familiares

El doctor Eduardo Guaita, a cargo de Fiscalía Uno de la ciudad de Victoria dialogó con LA SEMANA sobre el estado de la causa Milesi , hecho ocurrido en Laguna del Pescado cuando Oscar Milessi lesionó con armas de fuego a su hermana, su sobrino y cuñado por diferencias en un terreno de esa jurisdicción.



El Fiscal explicó la decisión tomada por la Justica para sobreseer al imputado " se solicitó un informe psiquiátrico, teniendo en cuenta la gravedad del hecho que se estaba investigando, en el marco de una triple Tentativa de Homicidio. El trabajo presentado por la Psiquiatra Forense indicó que Milessi es una persona que no tiene capacidad de comprender la criminalidad de los actos, por lo que se lo declaró inimputable".



Recordó Guaita que para que la persona pueda ser condenada penalmente, según el Codigo Penal en su articulo 34, debe estar en condiciones de comprender la generalidad de los actos y poder dirigir sus acciones. Según palabra del Fiscal "el acusado tiene la percepción de una persona delirante, percibe los hechos de una forma que no son los reales y reacciona por ello en una forma desmedida".



Guaita destacó que ante este panorama se solicitó un segundo informe, que no estaba de acuerdo con la Doctora Bonzi, por lo que se realizó un nuevo peritaje psiquiátrico en la ciudad de Paraná, con profesionales forenses , que coincidieron con el diagnóstico de Bonzi.



Presentada así la situación del párrafo anterior y de acuerdo con la defensa y la querella, se le pidió al Juez de Garantía que dictara el sobreseimiento de Milessi y dispusiera como indica la norma, su internación en un Hospital Psiquiátrico.



Ambos psiquiatras consideraron que es una persona peligrosa para los terceros, por lo que ya se encuentra en la Colonia Psiquiátrica de Diamante.



El hecho



Ocurrió el 20 de agosto de 2016. Aquel día Milessi armado con una escopeta calibre 12 y un revólver calibre 38 disparó contra su hermana, su cuñado y su sobrino, durante una discusión intrafamiliar registrada en Laguna del Pescado.



Según trascendió, luego de una violenta discusión, Oscar José Milessi de 46 años, disparó contra su hermana Griselda, el esposo José María Blanco y el hijo de ambos, Diego José.



Los damnificados fueron trasladados al Hospital Fermín Salaberry de Victoria y tras recibir las primeras atenciones, se dispuso la derivación de la mujer al Hospital San Martín de la ciudad de Paraná ya que presentaba un neumotórax y necesitaba terapia intensiva.



Varios meses después, más precisamente en abril de este año, Milessi que era buscado por disparar contra su hermana, su cuñado y su sobrino, se presentó voluntaria y repentinamente en la Fiscalía de Victoria, quedando a disposición del Fiscal de la causa. (Fuente: LT 39)