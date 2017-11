Gualeguaychú: Investigan millonaria estafa de una "financiera"

La mecánica de los préstamos era sencilla y hasta parecía ser una buena oportunidad de negocios para quienes querían poner su dinero en el circuito financiero. Los interesados entregaban a modo de préstamo una suma de 10 mil pesos (a modo de ejemplo) para cobrar al mes siguiente, $11.500, con la posibilidad de reinvertirlo en la financiera.



Este círculo aparentemente productivo beneficiaba tanto a quien confiaba su dinero, como a la financiera que contaba con los fondos para realizar préstamos y también cobrar sus intereses.



Según relataron los presuntos damnificados a ElDía, el referente habría firmado cada uno de los pagaré y hasta negociado con ellos los intereses a cobrar cada mes.



En principio, el círculo virtuoso funcionaba con normalidad, hasta que comenzaron a registrar algunas demoras en los pagos que terminaron por convertirse en semanas y meses.



"Estamos cansados del cuento del tío y también tenemos un poco de miedo", dijo una de las mujeres que aseguró sentirse estafada por la financiera.



En algunos casos, la demora en el pago ya registra once meses y otros más de un año, pero la mayor preocupación comenzó cuando el responsable de la firma ya no pudo ser localizado en su vivienda ni tampoco en la financiera que continúa funcionando en avenida Del Valle y Maipú.



Asimismo, uno de los afectados relató que "sacó a los hijos de la escuela a la que iba y nunca más volvió, sin darle ninguna explicación a la gente de la institución; es todo demasiado raro".



"Desde enero hasta hoy no me pagó más. Me decía que iba a sacar un crédito para pagar; que tenía problemas con el negocio; que iban a vender una casa y de ahí me iban a devolver el capital. Llegó un momento que no quería más y empecé a sentir la intranquilidad que esa plata se iba a perder", contó una de las mujeres afectadas a ElDía. "Yo trabajé en la financiera" ElDía pudo contactar a una de las empleadas esporádicas con las que contaba la financiera. Relató que conoció al titular de la firma porque también "le confió dinero para su negocio", y que al quedarse sin trabajo, el acusado le ofreció trabajo.



"Lo único que hacía era atender reclamos constantes de la gente. Estuve dos meses y nunca me pagó el sueldo. Supuestamente iba a estar tres meses a prueba y después me iba a poner en blanco; me dijo que me iba a dar el uniforme y un montón de cosas. Lo único que hice fue atender llamados telefónicos con reclamos. Me di cuenta que a nadie le aportaba un peso. Las veces que iba a la oficina no atendía a la gente y me hacía decir que no estaba. Siempre con el cuento que 'mañana tal cosa, que me ofrecieron un negocio y me van a habilitar tanta plata, pero nunca ingresaron ni un centavo y nunca me pagó los dos meses que trabajé". "Es muy hábil y manipulador" Hasta el momento son cinco las denuncias radicadas en la Jefatura de Policía que fueron rápidamente derivadas al fiscal de turno, aunque según indicaron desde el grupo de afectados, serían alrededor de 30.



ElDía se reunió con once personas que expusieron los pagaré firmados y que estarán a disposición de la Justicia para ser peritados. Todos cuentan con la misma firma y número de documento. Además, detallaron que en algunas oportunidades, la mujer del acusado era quien firmaba los documentos a nombre de su pareja.



Uno de los afectados detalló que el referente de la financiera era "muy hábil y manipulador" y contaron: "al presidente de un club deportivo de la ciudad le sacó cuatro mil dólares; hay otro hombre que le entregó 370 mil pesos y cuatro mil dólares también".



Además, señalaron que una persona reconocida y referente del Carnaval habría sido estafada en un millón de pesos.



"Yo tengo 130 mil pesos entregados y 127.500 que estaban en dólares y me los pesificó. De mi papá tengo 100 mil pesos más y 182 mil en otro pagaré, sumado a 12.700 pesos", contó una mujer que exhibió los documentos que acercó a la Justicia. Allanamiento y documentación El fiscal Sergio Rondoni Caffa está al frente de la investigación y adelantó que se trata de un delito complejo de probar, porque hay que demostrar que existió dolo por parte del financista.



En diálogo con ElDía, Rondoni Caffa indicó que el empleado que quedó a cargo de la financiera "se hizo presente en la fiscalía y manifestó que el titular hacía como dos o tres meses estaría viviendo en La Plata. La versión que habría manifestado es que la semana que viene se haría presente en la fiscalía para ponerse a disposición".



Mientras tanto, se ordenó un allanamiento en el lugar donde se secuestró una computadora y documentación para ser analizada.



"A la computadora la haré intervenir a través de Paraná y a la documentación tal vez le doy intervención al contados judicial para ver si estamos ante un delito. Esta es una cuestión fungible el dinero. Esto es un préstamo de dinero y ahora hay que ver por qué motivo no se pudo cumplir. El tema de la estafa está 'en veremos'. Es una causa compleja y hasta el momento no hay imputación; habrá imputación si acredito que desde el principio sabía que no iba a cumplir", explicó.



"Si llegara a determinar que el dinero se ha invertido y hubieron cuestiones que no le han sido favorables: estoy ante un incumplimiento y vamos a ejecutar los pagaré que tienen" explicó el fiscal y adelantó: "La semana que viene los voy a hacer certificar por el secretario de fiscalía y se los voy a devolver para hacer las acciones civiles correspondientes y penales".



"Voy a buscar un hilo conductor para saber si fue una maniobra armada de antemano para dañar a otras personas", dijo Rondoni Caffa y aclaró: "la financiera está abierta y hay una persona que está a cargo, se hizo presente y se puso a disposición de la fiscalía. No es que la financiera se cerró; por eso tampoco le puedo pedir la detención. Recibí un mensaje que está viviendo en La Plata. No es que hay una desaparición sino que vino alguien y se hizo cargo de quien era la cara visible". ¿Errores en los pagaré? Uno de los denunciantes, explicó a ElDía que su abogado le explicó que en los pagaré "siempre se hacía con la misma fecha. El letrado me dijo que eso estaba mal, que no podía ser el mismo día de ejecución y de vencimiento. Él sabía que lo estaba haciendo mal. Cuando le muestro los pagaré al abogado me dice: 'tené cuidado con esto' y después nunca más nos pagó. Sigue pasando el tiempo; él se fue de Gualeguaychú de un día para él otro y hasta sacó a los nenes de él que iban a la escuela". Qué dice la Ley El fiscal a cargo de la investigación, explicó a ElDía que trabaja con el artículo173 del Codigo Penal donde se detalla el abordaje de "los delitos contra la propiedad: Estafas y otras defraudaciones".



En su inciso segundo se aclara: "El que con perjuicio de otro se negare a restituir o no restituyere a su debido tiempo, dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que se le haya dado en depósito, comisión, administración u otro título que produzca obligación de entregar o devolver". Bajo esta norma trabaja Rondoni Caffa quien aseguró que seguirá reuniendo la documentación para avanzar en la investigación.