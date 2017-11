Colocarán la primera tobillera electrónica a imputado por abuso sexual

Sobre el imputado

Se habilitará este lunes,. De esta manera se pone en funciones el convenio que firmaron en su momento el gobernador Gustavo Bordet y el Ministerio de Justicia de la Nación.Como se sabe, este dispositivo permite el control y vigilancia de las personas privadas de la libertad que contarían con el beneficio de la prisión domiciliaria hasta que se defina en un juicio su responsabilidad en una causa.Esto permite dos situaciones, tratar de, y segundoal de la prisión efectiva que en los últimos tiempos era muy precario y que solo se hacía con la presencia en los domicilios de personal de fuerzas de seguridad.El lunes, integrantes del equipo de monitoreo y control externo de presos del Servicio Penitenciario se trasladarán hasta la localidad de Caseros en el departamento Uruguay para realizarEl trámite formal de autorización de implementación del sistema de tobilleras electrónicas se inició tras una evaluación corta en el tiempo se notificará al juzgado de Garantías la conveniencia o no de la apertura del dispositivo. Todo parece indicar que no abría problemas porque hay un acuerdo previo entre la fiscalía y la defensa del imputado de violación.Como se sabe, el sistema de control se va a realizar desde una moderna sala de monitoreo que se habilitó en la Dirección del Servicio Penitenciario en Paraná. Desde allí con el equipamiento se podrán controlar los movimientos del preso que no deberá salir de la vivienda y en todo caso, si rompe la restricción y trata de sacarse el equipo, siempre se podrá visualizar a través de las pantallas de monitoreo.Se indicó que las tobilleras son cómodas para las personas judicializadas, pero las mismas son prácticamente imposibles de poder abrirlas sin las llaves originales. Y en todo caso, si se intenta dañarlas para neutralizar su funcionamiento, se alertará a través del sistema de GPS.El programa cuenta con el respaldo del Ministerio de Gobierno de la provincia, el Servicio Penitenciario, el Poder Judicial provincial y de la Nación, para lo cual le permite a Entre Ríos contar con el dispositivo a costo cero con las tobilleras, por lo que tuvo que invertir en la instalación de la sala de control y monitoreo.A la persona que se acordó el beneficio de la prisión domiciliaria, se le hizo saber que tendrá vedado la salida fuera de la propiedad y en caso de una urgencia o problema de salud, se lo asistirá con la policía local o bien el Servicio Penitenciario más cercano. Pero bajo ningún punto de vista deberá salir de la casa, en caso contrario perderá el régimen lo que determinará su inmediato traslado a la cárcel.El primer caso de tobillera electrónica en un preso, fue acordado para. El imputado está con prisión preventiva alojado en la Unidad Penal IV de Concepción del Uruguay desde mayo de este año.Todo se inició por la denuncia de la víctima, que fue atacada por el acusado a quién conoció en un boliche del departamento Uruguay. Tras la investigación fue detenido y derivado al penal, pero frente al pedido de la defensa es que se avaló la iniciativa de una prisión morigerada y continuar la última etapa de la instrucción penal preparatoria, con la medida restrictiva domiciliaria.En la justicia de Concepción del Uruguay se realizó el jueves la audiencia en la cual la jueza Alejandrina Herrero avaló la iniciativa que llevaría a ser la primer colocación formal de una pulsera electrónica en la provincia.La jueza valoró el pedido de la defensa del detenido, el abogado José Ostolaza, pidió la morigeración de la prisión preventiva y propuso la prisión domiciliaria hasta tanto culmine la investigación y su posterior derivación para el inicio del juicio.Previo a esto el abogado y la fiscalía vieron con buenos ojos la colocación de la tobillera, trámite que de no mediar inconvenientes, entre el lunes y el miércoles ya estaría funcionando por primera vez en Entre Ríos.