Condenaron a 16 años de cárcel al acusado del crimen de Escuri

Fernando Ramón Bustos, alias Papu, fue condenado a la pena de 16 años de prisión por tres violentos hechos cometidos con arma de fuego. El más grave ocurrió el 24 de febrero de 2016 cuando disparó contra un grupo de personas, hiriendo mortalmente a Leandro Escuri.



El joven de 19 años continuará en prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná hasta que se realice la lectura completa de la sentencia, lo que ocurrirá el viernes 1 de diciembre a las 8.30.



El Tribunal de Juicio, integrado por Elisa Zilli, Elvio Garzón y José María Chemez, entendió por unanimidad que Bustos fue el autor de los tres hechos que se le imputaron, y añadió que aquellos ocurrieron tal como lo sostuvieron los fiscales Gervasio Labriola e Ignacio Aramberry.



También participaron del debate el querellante particular Juan Pablo Temon y los defensores Boris Cohen y Héctor Toloy.



En el adelanto de sentencia, que se realizó ayer minutos después de las 13, se señaló que las pruebas testimoniales, documentales y periciales que se realizaron durante la Investigación Penal Preparatoria (IPP) fueron concluyentes respecto de la autoría de Bustos en los tres hechos.



También quedó explícito que hubo un enfrentamiento de larga data entre las familias Bustos y Escuri. Incluso esto fue valorado por el Tribunal en el momento en que decidió mantener la prisión preventiva al acusado, además del riesgo de fuga en función de que pesa sobre el joven una dura condena.



Cronología

A Bustos se le imputó que el 22 de febrero de 2015, alrededor de las 22.45, en Cortada 538, en barrio Kilómetro 3, disparó varias veces contra Lautaro Quiroga, que logró salvar su vida al obtener refugio en una casa.



Un año y dos días después, el 24 de febrero de 2016, cuando se conducía a bordo de una moto de 110 cilindros cúbicos, junto a otro joven, ambos con los rostros cubiertos por sendos cascos, le disparó a Escuri con un arma calibre 22 cuando éste caminaba junto a José María Álvarez por calle Mosconi, entre Estado de Palestina y Nº 1.134, alrededor de las 17.45. Aquel día, una hora más tarde, disparó contra Jorge Alberto Escuri, hermano de Leandro, hiriéndolo en la mano derecha, cuando aquel, junto a dos hermanas Alexia y Valeria, se presentó en la casa del imputado para pedirle explicaciones puesto que les dijeron que Bustos fue el responsable de la muerte de su hermano.



Conformidad

Después de que se conoció la sentencia, Temón se mostró conforme con el fallo. Además manifestó que "los jueces, en su sana crítica, han podido decidir en base a las pruebas que se ofrecieron durante el debate y han decidido condenar al señor Bustos a la pena de 16 años de prisión. Esta querella está más que satisfecha atendiendo a que fueron muchos delitos reiterados, en un tiempo muy breve. Hablamos de una tentativa, de un homicidio y una posterior tentativa, donde el imputado no contó con otra contención social que le pudiera brindar el Estado para poder frenar esto, lo único era ir a debate".



En relación a la problemática social que quedó expuesta durante el debate, Temon opinó que el crimen de Escuri "se podría haber evitado, he intervenido en numerosas causas y puedo dar fe de la prevención en este tipo de delitos, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de denuncias cruzadas que había entre ambas familias, donde víctima y victimario comparten el mismo espacio geográfico y el problema no es que están en el mismo barrio, sino que hay un enfrentamiento permanente. Las denuncias son las que se presentaron, pero no sabemos de la infinidad de conflictos que tenían contra la familia Bustos que me manifestó la familia Escuri" y finalizó expresando que "sin perjuicio de eso creo que se podría haber evitado, pero no sucedió de esa manera y por eso estamos en esta instancia".

