Cansados de las picadas de motos a la madrugada, vecinos arrojan "miguelitos"

Durante la madrugada del lunes feriado, se pudo conocer que algunos vecinos cansados de reclamar se detengan las picadas, que se suceden desde las 23 y las 4, en la avenida Alem de la ciudad de Federación.señaló que se trata de menores y mayores en motos con escapes deportivos.Los vecinos habrían llegado al extremo de arrojar los conocidos pinches, llamados "Miguelitos" que al entrar en contacto con las cubiertas las daña inmediatamente.Según trascendió, muchos Gomeros de la ciudad de Federación, recibieron la visita de menores con cubiertas y cámaras dañadas o reventadas, producto de estos pinches arrojados estratégicamente donde afectaría, exclusivamente, a los rebeldes motociclistas que ocasionan ruidos durante la madrugada.Al parecer, la extrema medida tomada por los vecinos, dio algún tipo de resultado. Sin embargo, el método, no detiene a los sujetos y al parecer, solamente, les "hace doler el bolsillo" cuando deben cambiar sus cámaras y cubiertas rotas.Sin embargo, la medida de los vecinos causó controversia entre las personas de la ciudad que circula por esa zona, ya que reclaman que hay gente que se dirige hacia su trabajo en la madrugada y los "miguelitos" podrían averiar sus motos o automóviles.Según se pudo saber, hay muchas personas que están a favor de la medida, ya que otras autoridades competentes, no se ocupan de la situación. Y también, hay personas que reclaman que podría ocasionar inconvenientes a personas ajenas a las picadas de motos."Genial la idea, pero después no se olviden que los que trabajamos nos podemos perjudicar. Yo salgo de trabajar a la 1 de la mañana, y si se me pincha la moto a esa hora, quién me la arregla", se preguntó uno de los vecinos."Estoy re podrida en mi barrio también con los ruidos de esas motos. Tengo una bebé y vive asustada por eso", escribió una mujer en el perfil deEn tanto, otro hombre reflexionó: "Ponen en riesgo la vida de muchas personas, es una Avenida, siempre hubo y va haber ruidos", remarcó.Otra mujer se dirigió a los vecinos y dijo: "Piensen un poco, lo que pueden hacer es poner lomos de burro seguido y semáforos", remarcó."Muy bueno la verdad felicito a los vecinos, una lástima que se llegue a estos extremos pero se nota que están hartos", concluyó.. Secuestraron un auto que se había dado a la fuga y también a un jovencito que acostumbraba a andar de "pistero" y tenía harto a los vecinos.En los controles se logró la retención de un automóvil por falta de documentación, el cual se dio a la fuga del control ubicado en el acceso a la ciudad y fueron identificadas tres personas oriundas de Concordia.