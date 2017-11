Denuncian a auxiliar docente por supuestos abusos sexuales en jardín maternal

Un gran hermetismo rodea un caso que actualmente se encuentra en poder del fiscal de Gualeguaychú, Martín Gil. El motivo es que hay menores involucrados en un supuesto abuso sexual por parte de una auxiliar docente de un jardín maternal, que ya fue separada de sus funciones hasta tanto se compruebe la veracidad de la denuncia.



El primer hecho se conoció el 6 de noviembre, pero fue recién el viernes 17 que se informó la situación al resto de los padres que llevan a sus hijos al jardín maternal. Esto desató críticas por parte de algunos padres que habrían decidido sacar a sus hijos del jardín a fin de año.



Una de las dos propietarias del lugar no quiso brindar declaraciones porque adujo que es su abogado quien se está ocupando del tema, porque todo lo sucedido les ha hecho "mucho daño" y ahora solo buscan "paz". Incluso mencionó que hay "mucha malicia" en la forma en que se ha desarrollado todo , según publica el diario ElDía.



Todo se inició a principios de noviembre. Una de las menores contó a sus padres que la docente le "hacía cosquillas" cuando la cambiaba. A partir de allí se armó una bola de nieve en el grupo de Whatsapp de los padres que llegó a oídos de las propietarias del jardín, que decidieron realizar una presentación en el Ministerio Pupilar, a cargo de Ricardo Golly, para intimar a los padres a que realicen la denuncia.



Los padres de uno de los menores ya habían realizado una denuncia, en tanto la segunda se efectuó luego de la presentación de las docentes. Hasta el momento el caso no ha avanzado en los Tribunales de Gualeguaychú porque será recién la semana próxima cuando se lleven a cabo las respectivas cámaras Gesell. Es posible que este examen no pueda cumplirse por las edades de las supuestas víctimas y por ello se requiera otro tipo de pericia psicológica.



El abuso sexual es un delito de índole privada y por lo tanto la Justicia no puede actuar de oficio. Debe existir una denuncia de por medio para que esto ocurra. Es un tema sensible que debe ser tocado con mucho cuidado, sobre todo cuando hay menores involucrados. Por este motivo no se brindan demasiados detalles sobre el lugar donde supuestamente ocurrieron los casos y mucho menos precisiones acerca de las víctimas y denunciada.



Existen disposiciones para los jardines de infantes en el plano privado o en el estatal. En el primero, los padres firman su consentimiento en la planilla de inscripción a las reglas del establecimiento, donde puede estar incluido que los niños sean cambiados por los docentes o auxiliares. En el ámbito estatal, está prohibido cambiar a los chicos y si sucediera una urgencia, son los propios padres los que deben acudir.