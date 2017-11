Presunta mala praxis: Investigan la causa de muerte de una nena de cinco años

En la madrugada del sábado una pequeña de apenas cinco años perdió la vida en el hospital de zona Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay. La familia se presentó ayer ante la fiscal Gabriela Seró, para realizar una denuncia. Se dispuso en forma inmediata el secuestro de la historia clínica y distintos elementos que puedan aportar a la investigación.

En tanto, viajaron desde Paraná peritos de la justicia que procederán a realizar la autopsia que permita determinar las causas de muerte de la criatura.



El hecho

Catalina era hija de Florencia Caminos y Cristian De Gracia, quienes el martes 14 por la mañana escucharon a la nena manifestar "un dolor de panza y náuseas. "A la tarde comenzó con picos de fiebre y cuando la controlamos comprobamos que tiene entre 39 y 40 grados de temperatura. La llevamos a la guardia del hospital ese mismo martes donde me manifiestan que tiene un poco roja la garganta, que su panza estaba blanda y que le suministre Ibuprofeno cada 8 horas. En esa oportunidad fue atendida por una médica de guardia que nos dijo que había esperar 48 horas para ver si se manifestaba algo más", comenzó relatando la madre.



"El miércoles a la mañana le mandamos un whatsapp a su pediatra donde le solicitamos si podía atender a Catalina. Le comentamos que no le bajaba la fiebre y tampoco tenía apetito. Contestó que no estaba en la ciudad y que hasta la semana próxima no volvía", manifestó.



Y continuó: "Volvemos nuevamente al hospital el miércoles a la tarde porque veíamos que la fiebre no bajaba y seguía alta, también seguía inapetente y su estado general no mejoraba. Es otra médica la que nos atiende y nos manifiesta que hay que esperar 48 horas y que siga con el ibuprofeno y dieta y que era normal que no comiera por su estado febril".



"El jueves a la tarde vuelvo al hospital porque tenía 39.7 de temperatura y ya no comía nada". Allí un médico vio los síntomas que tenía la nena y solicitó una serie de análisis así como una radiografía de tórax. Llamó el alto nivel de anemia que tenía Catalina en los estudios por lo que se solicitó ampliar los mismos.



La noche de ese mismo jueves volvieron al nosocomio porque la fiebre no bajaba y se le realizó un inyectable.



La fiebre no bajó y ya en viernes por la mañana se le hicieron los estudios así como la placa, donde "la pediatra de guardia nos dice que la placa muestra que tenía mucho moco en sus pulmones y que se descartaba la infección urinaria".



El triste desenlace



Se le recetó un jarabe pero nada cambió. "Notamos que su cuerpo empezó a cambiar de color y se le estaban poniendo moradas las manos y sus labios y su cuerpo estaba frío. Decidimos llevarla al hospital y como estaba llena la guardia decidimos llevarla a la maternidad para que alguien la vea rápido".



Allí le dijeron que no tenían internación y que era un virus. Solicitaron la derivación al Hospital, donde "informan que tenían que derivarla que podía ser Paraná o Concordia y que su cuadro era grave. Nos sacan de la guardia porque le iban a hacer una ecografía y más análisis. A los 10 minutos sale la médica y nos dicen que hay que trasladarla. Que nos vayamos a casa y organicemos que había que salir de urgencia. Hicimos eso y cuando estábamos volviendo al hospital me llama una de mis hermanas y nos avisa que vayamos.

Cuando llegamos nos llevan a una sala y nos informan que había fallecido por un paro y que había fallecido por una pericarditis. Dicen que le pincharon su corazón y salía agua".



El hecho que haya sido atendida en tantos días consecutivos sin un diagnóstico fehaciente y el lamentable y fatal desenlace hace que sus padres sospechen que el procedimiento no fue correcto y que se esté ante un posible caso de mala praxis médica.



Es por eso que ahora la justicia deberá intervenir y trabajar en arrojar claridad a este triste hecho que conmocionó a la sociedad uruguayense.

