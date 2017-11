Dan a conocer hoy si dictan perpetua al acusado de asesinar a Susana Villarruel

Susana Villarruel sufrió un crimen atroz. Murió a causa de un shock hipovolémico como consecuencia de las cinco lesiones de arma blanca que sufrió en el cuello, mama derecha y sien. Fue atacada cuando caminaba en las primeras horas de la mañana hacia la parada del colectivo de la línea 2 en Tropas e Irazusta, en la ciudad de Gualeguaychú. Su cuerpo apareció a los dos días, a la vera del arroyo, tras un rastrillaje que realizó la Policía con perros de rastreo. Estaba escondido entre la vegetación, tapado con ramas, con señales que había sido arrastrada hasta ese lugar.



Al fiscal Martin Gil no le costó demasiado llegar hasta un sospechoso. Después de escuchar el contradictorio relato que brindó su ex pareja Ramón De La Cruz Ortiz, le tomó menos de 24 horas ordenar su detención. Desde entonces, el hombre de 38 años está alojado en la UP9 con una prisión preventiva que se fue prorrogando y que finaliza hoy con el adelanto de veredicto.



El juicio se prolongó durante dos semanas. En la primera audiencia testificaron los policías que participaron en la investigación, rastrillaje y levantamiento de rastros de la escena donde fue hallado el cuerpo de Susana Villarruel. El segundo día fue el turno de los familiares y ese día se escuchó el relato de la hija mayor de la víctima, que contó aspectos que perjudicaron mucho a Ortiz.



La adolescente de 17 años contó que una semana antes del crimen su madre había vivido una situación muy similar con Ortiz a la que terminó padeciendo. Y además, describió que el acusado siempre llevaba un cuchillo de fabricación casera en su mochila, para una supuesta defensa personal.



En la cuarta audiencia también se escuchó un testimonio nada beneficioso para Ortiz y quien lo realizó fue su propia madre: Beatriz Espíndola. La mujer de 57 años detalló el episodio violento que sufrió a manos del acusado el 18 de enero en su casa de Del Valle y Montevideo. Ese día, Ortiz la golpeó con un fierro en la cabeza para robarle, ocasionándole fractura de cráneo. En el juicio, Espíndola volvió a revivir todo eso y opinó que por la relación que mantenía su hijo con Villarruel, él había sido responsable de su muerte.



En la última audiencia se escucharon los alegatos y el fiscal coordinador Lisandro Beherán no tuvo dudas para solicitar la condena perpetua, en cambio el abogado defensor Martín Clapier alegó que las pruebas que se habían presentado no eran suficientes y por ello exigió la absolución por el beneficio de la duda. Hoy se conocerá la decisión del Tribunal. (El Día)