Abuso de policías a dos menores: Intentan el juicio abreviado con otra jueza

Hace más de dos meses que fue presentado el acuerdo de juicio abreviado para cuatro de los seis policías imputados en el caso de los abusos sexuales sufridos por dos menores en un vagón abandonado del ferrocarril de Paraná. Sin embargo, aún no hay una sentencia y está trabado el trámite para enviar a juicio a los dos uniformados acusados de ser autores de las violaciones.Resulta que el juez de Garantías Mauricio Mayer no homologó el acuerdo al que habían arribado tanto la Fiscalía y la defensa como la propia querella, publicó. El mismo consiste en penas de entre uno y tres años de prisión condicional por el delito de Abuso sexual, pero considerando que tuvieron una participación secundaria en el hecho ocurrido el 5 de julio de 2016.Aquella madrugada, dos adolescentes de 13 y 14 años fueron violadas por policías en el predio de la Seguridad Deportiva de la Departamental Paraná de la Policía, ubicado en calles Palma y Pronunciamiento. Los acusados estuvieron hasta el 26 de agosto siguiente alojados en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, con prisión preventiva, y luego les morigeraron las medidas cautelares.Las víctimas habían salido del hogar del Consejo Provincial del Menor Adolescencia y Familia (Copnaf) Mujercitas, el martes 5 de julio, y comenzaron a deambular por el predio del Ferrocarril. En circunstancias que se investigan, fueron ultrajadas por efectivos que se encontraban de guardia. La situación salió a la luz luego de que una de las víctimas recibiera atención en el hospital San Roque. Inmediatamente los médicos dieron inicio al Protocolo de Abuso Sexual.Si bien en un primer momento se pasó a disponibilidad a toda la guardia para transparentar la investigación, después se supo que muchos policías no tuvieron que nada que ver.En el acuerdo los policías aceptaron penas de cumplimiento condicional, así como una serie de restricciones. Para tres de ellos se tuvo en cuenta que, en un primer momento, estaban en el vagón con las menores, pero luego se retiraron sin saber lo que los dos compañeros que quedaron allí iban a hacer en su ausencia. Por esto, pagarían con tres años de prisión condicional.El cuarto de los acusados tenía la imputación por falsificación de documento público, ya que alteró algunos nombres y horarios en el libro de guardia del destacamento, con el objetivo de beneficiar a uno de los policías en el hecho investigado. Aceptó un año de prisión condicional. Todos ellos tendrán la inhabilitación para realizar el trabajo de labrar actas, pero seguirán en la fuerza.Sin embargo, Mayer entendió que las evidencias reunidas en el expediente no acreditaban los hechos imputados como fueron planteados a cada uno, por lo que decidió rechazar el acuerdo tal como fue presentado.Las partes apelaron esta resolución ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones, donde plantearon que debería dictarse la condena de penas condicionales para quienes estuvieron en el predio de la Guardia Especial aquella madrugada, pero no participaron de los abusos, lo que a su vez permitirá llevar a juicio a quienes están sindicados de cometerlos.La vocal Elisa Zilli entendió que les asistía razón a las tres partes que se quejaron de la opinión de Mayer, por lo cual anuló la resolución del juez de Garantías y envió el legajo a otro Juzgado para que resuelva nuevamente al respecto.Esta vez, la causa recayó en la jueza Paola Firpo, quien el martes a la tarde escuchará los argumentos de los representantes de la acusación pública, privada y la defensa, luego se tomará unos días para analizar las pruebas y los términos del acuerdo, y finalmente dictará una nueva resolución. Habrá que esperar a esta instancia para saber si finalmente son dos o los seis policías los que serán juzgados.