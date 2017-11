Terminó detenido por agredir a policía durante un control de tránsito

Un joven de 18 años fue detenido y puesto a disposición de la justicia luego de intentar embestir a un oficial de policía que pretendió retenerlo para someterlo a un control de tránsito en la esquina de Balcarce y Frías de la ciudad de Villaguay.

El episodio se registró ayer domingo alrededor de las 17, cuando los policías quisieron interceptarlo para someterlo a un control de tránsito.

Lejos de detenerse, el conductor intentó embestir a uno de los policías, que felizmente pudo evadir el impacto. No obstante ello, como no pudo concretar su objetivo, se bajó de la moto y pretendió agredir físicamente al funcionario policial, indicó NoticiasVillaguay.



No obstante, fue reducido y puesto a disposición de las autoridades judiciales quienes ordenaron el traslado del mismo hacia la Jefatura Departamental en calidad de detenido por resistencia a la autoridad y lesiones en la persona de un funcionario policial.

Se dio intervención a personal de la Sección Judiciales y Medico policial en turno quien informo que el policía presentaba una lesión leve en una de sus manos. En cuanto el rodado fue retenido por falta de documentación.-