Video: Almacenera se defendió del asaltante con el agua caliente del mate

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que Norma, estaba tomando mate mientras atendía su local en Rafaela, Santa Fe y fue sorprendida por un delincuente que la amenazaba con un cuchillo "de carnicero" y le pedía la recaudación del día.La propietaria le entregó una riñonera con efectivo, pero ante la insistencia del ladrón que la amenazaba, agarró su termo con agua hirviendo y se la tiró encima.

Luego, lo siguió corriendo y echando agua del termo hasta que el malviviente salió del local, tomó su bicicleta y huyó."No tenemos quién nos defienda. Yo trabajo de lunes a lunes y no puede ser que esta gente esté robándonos. Me defendí con agua caliente porque me cuesta mucho estar todos los días acá", contó la víctima.