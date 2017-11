Foto 1/3 Foto 2/3 Foto 3/3

Un confuso hecho ocurrió en horas del mediodía en calles Facundo y Los Chanas, de Paraná. Según se informó a Elonce, un auto que estaba sin funcionar hace dos meses fue incendiado.



El jefe de Comisaría Novena, explicó a nuestro medio que el vehículo estaba estacionado frente a la casa de su propietario, que no se encuentra en nuestra ciudad en este momento. Además, señaló que el rodado no tenía el motor y confirmó que el incendio fue intencional.



Por otra parte, remarcó que no hubo personas heridas y tampoco detenidas. Bomberos trabajaron en el lugar para apagar el fuego. Elonce.com