Acordó una pena condicional el hombre imputado por más de 15 casos de estafa

Néstor Jorge Acosta reconoció su responsabilidad en los 18 hechos de estafa que le imputó la Fiscalía de Gualeguaychú y recibió una pena de tres años de prisión condicional por no tener antecedentes. Su hijo fue sobreseído porque no se pudo comprobar su participación en las maniobras fraudulentas.El bonaerense de 53 años que se había radicado en Gualeguaychú y desde el lubricentro que abrió en avenida 2 de Abril, realizó todo tipo de estafas a distintas personas y comercios con el pago de cheques adulterados y/o robados, abandonó la ciudad con una condena de prisión condicional de tres años.Acosta y su hijo de 26 años habían sido detenidos en Pacheco luego de no ser encontrados en Gualeguaychú, en el allanamiento que se realizó a su comercio. Las investigaciones llevaron a la Policía a dar con los sospechosos que tenían intenciones de reabrir el negocio en El Talar. Los aprehendieron a bordo de un VW Vento que tenía pedido de secuestro por parte de una concesionaria local a la que también se estafó.Fueron llevados a indagatoria y ambos se abstuvieron de declarar. Luego de ello, la Fiscal Martina Cedrés solicitó la prisión preventiva y el Juez de Garantías le dictó 10 días de prisión al padre, en tanto que la situación del hijo fue diferente, porque no habría estado tan clara su participación en las medidas defraudatorias del padre. Por lo tanto, se le impusieron medidas de coerción.Finalmente, como no surgieron pruebas concretas que involucraran al joven como responsable de las estafas y no se lo podía imputar de encubrimiento por ser exculpado por la ley cuando es el padre o la madre quienes cometen el delito, la Justicia de Gualeguaychú le dictó el sobreseimiento.La historia con el padre fue algo diferente, porque sí existían pruebas concretas de estafa en unos 18 casos -muchos de los otros casos que trascendieron fueron tomados como incumplimiento contractual. El hombre aceptó los cargos y decidió acordar la pena en un juicio abreviado.Respecto a las estafas, la mayoría de los autos fueron secuestrados y devueltos a sus propietarios. Sólo restarían localizar dos vehículos que ya tienen pedido de secuestro. En cuanto al dinero, el resarcimiento se calcula en unos 450 mil pesos que los damnificados tratarán de recupera a través de la vía civil, publicó