Seguirá detenido el joven que mató a su abuelo

Fernando Moreyra seguirá preso en la Unidad Penal de Victoria, acusado de asesar a su abuelo, Francisco Coronel el martes 7 de noviembre en el barrio Nueva Ciudad de Paraná.



En la mañana de este viernes, se realizó la audiencia de apelación, en la cual el juez Elvio Garzón escuchó los argumentos de las partes: de la defensora Corina Beisel que reclamó por el acortamiento de la prisión preventiva por el término de 90 días, o bien el dictado de la prisión domiciliaria hasta tanto se avanzara en la causa judicial.



El fiscal Juan Malvasio mantuvo casi con los mismos alegatos que en la audiencia imputativa, el pedido de mantenimiento de las medidas restrictivas de libertad en la causa en la que el acusado de 23 años está imputado del delito de Homicidio calificado por el vínculo.

A criterio del fiscal fue correcto lo dispuesto por el Juez de Garantías, Humberto Franchi por entender que Moreyra puso en riesgo la investigación al intentar quitarse elementos de pruebas.



Informó un dato que no se tenía en cuenta, que el asesinato no solo se había producido por un certero disparo de un arma de fuego que ingresó casi en el ojo derecho de la víctima de 70 años, sino que además por el informe forense, se constataron varias lesiones letales en la zona craneal.

Entendió que hay dos testigos que dijeron haber visto a un joven disparar el arma, más sumado esto a otros elementos de la investigación es que consideró oportuno mantener la prisión preventiva por los 90 días y luego avanzar con el juicio para dirimir la responsabilidad.



Beisel partió su alegato marcando que el joven de 23 años, nieto de la víctima no fue el autor del disparo, y en todo caso quedó señalado por la declaración del imputado que la autora del balazo letal fue su hermana de 15 años.

Tras recordar una serie de pautas en la investigación en la cual el dictado de la prisión preventiva es el último de los puntos, recalcó sobre el final que el nieto se declara inocente de toda esta situación.



Tras analizar el expediente y otros elementos de prueba, el juez Garzón consideró válido el mantenimiento de la prisión preventiva por los 90 días y bregó a que la fiscalía en ese tiempo avance en el trabajo para elevar la causa a juicio por el hecho acontecido en calle Darwin al final.



Como se recordará, en un principio, allegados a los jóvenes indicaron que hubo una discusión que terminó con empujones y peleas entre los familiares, y producto de esa situación tensa, apareció un arma de fuego que fue disparada sin intención por parte de la menor, aparentemente. Pero el hijo de la víctima relató otra versión donde el joven Moreyra quedó comprometido. (UNO)