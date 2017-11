Robó 20 botellas de Fernet pero no le arrancó el auto y lo detuvieron

Un insólito episodio de intento de robo se registró en un hipermercado del partido bonaerense de Pilar, cuando un cliente pretendió hurtar 22 botellas de fernet, entre otros artículos, pero pudo ser interceptado por personal seguridad de seguridad privada y luego detenidos, cuando el auto en que se desplazaba sufrió un desperfecto mecánico y no arrancó.El hombre, de 50 años, ingresó al Jumbo, ubicado a la altura del kilómetro 50 de la autopista Panamericana, para supuestamente efectuar una compra, pero al llegar a la línea de cajas y tras permanecer unos minutos en la fila, decidió escapar con el chango lleno hacia la playa de estacionamiento.Entonces, cargo las botellas de fernet y licores, algunos esmaltes para uñas y paquetes de sahumerio, más productos alimenticios, que se llevaba sin pagar y entonces, su Chevrolet Corsa no pudo ser puesto en marcha."Cuando el robo estaba a punto de ser consumado, algo falló. El auto no le arrancó. A los pocos segundos llegaron al lugar algunas cajeras junto a personal de seguridad para identificar al cliente. A todo esto, el hombre se negaba a bajarse, hasta que arribaron policías de la comisaría 5ta. de Pilar, que lo redujeron y apresaron", consignó el portal de noticias Pilar a Diario.El frustrado ladrón ya había cargado en el baúl, el "botín" compuesto por 22 botellas de fernet de primera marca, tres de licor, velas aromáticas, sahumerios, cosméticos, fiambres, galletitas y otros productos de almacén. La mercadería que sustrajo fue reintegrada al hipermercado y este sujeto conducido a la seccional, con jurisdicción en esta zona de la localidad de Presidente Derqui.