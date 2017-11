Hermanas halladas sin vida en su casa llevaban al menos cinco días fallecidas

Policiales Encontraron a dos mujeres fallecidas dentro de una vivienda

El médico forense Marcelo Benetti realizó la autopsia a los cuerpos de las dos ancianas que fueron halladas muerta en su casa de avenida Del Valle 786 de la ciudad de Gualeguaychú el miércoles por la noche. No tenían signos de muerte violenta.Los cuerpos de las hermanas Irma y Eva Mohr de 83 y 88 años fueron encontrados en la habitación que tenía la ventana sobre el frente de la casa. Una de ellas estaba postrada en una cama, mientras que la otra era la que se encargaba de las compras diarias.A los vecinos les llamó la atención no saber nada de ninguna de ellas en los últimos días. Incluso hasta llamaron al teléfono de la casa, pero nunca tuvieron respuesta. Por esto decidieron dar aviso a la Policía, y cuando llegaron los uniformados rápidamente percibieron el olor que emanaba del interior.La autopsia que le practicaron ayer por la mañana no arrojó nada que contradiga lo que se especuló en un primer momento.Las ancianas vivían solas y no tenían familiares cercanos en Gualeguaychú. Fue recién por la noche del miércoles que se pudo identificar a los parientes residentes en Urdinarrain, que llegaron a Gualeguaychú para tomar responsabilidad sobre los restos de las hermanas.