Sorprendente allanamiento a jubilado: le hicieron el procedimiento "por error"

Un hombre denunció "una serie de irregularidades" cuando la policía le allanó su vivienda. En la orden de la justicia no constaba su nombre. Le secuestraron diferentes elementos y luego de un tiempo, lo citaron, según le dijeron `para devolverle las cosas que le había recuperado tras el robo`, mencionó el hombre a Códigos. Asevera que "nunca le robaron" y que esos elementos le pertenecían.



Ernesto Rutili, un jubilado que vive en calle Formosa, de barrio San Pedro, de San Benito contó al programa que se emite por Elonce TV, el "increíble" episodio que le toca vivir. "Esto sucedió hace cerca de cuatro meses, era a la tardecita, la policía llegó en cuatro patrulleros, con una orden de allanamiento que no era para mi casa. Buscaban cien vasos de plástico, dos sartenes, puras estupideces. Revisaron todo, y ninguna de esas cosas apareció en mi vivienda", comenzó relatando a Códigos.



El hombre mostró la orden de allanamiento con que llegaron los efectivos a su casa. "En ningún lado dice mi nombre, me indicaron que buscaban al `Chaqueño`, a mí no me dicen así, soy entrerriano, oriundo de Crespo, yo era camionero y ahora soy jubilado. No sé quién es ese tal Chaqueño", detalló.



"Me hicieron el allanamiento y me llevaron un montón de cosas: bordeadora, motosierra, balanza, grupo electrógeno, dos cajones de cerveza vacíos, tres amoladoras; cortadora de fiambre, además de dos armas, de las que tengo recibos y fueron bien compradas: una calibre 22 y otra calibre 14, que le compré a mi yerno que era de los abuelos)", enumeró.



Rutilli indicó que hace algunos días fue citado a Fiscalía por la tenencia de las dos armas. Mencionó que el abogado tramita la situación, ya que el hombre cuenta "con todos los papeles" de las mismas.



El hombre volvió a ser citado, luego, "para que vaya a retirar las cosas que la policía había recuperado, que me habían sido robadas. Les dije que a mí no me habían robado, que a esas cosas me las habían llevado ellos, hace cuatro meses atrás. Encima tuve que pagar un taxi flet para trasladar los elementos".



El jubilado se quejó además de que "no recuperó" la totalidad de los elementos que llevaron en el allanamiento. "Faltan algunas cosas, las más caras: la cortadora de fiambre, las dos amoladoras", aseguró Rutilli.



En el marco de la situación, "el policía que me leyó el acta de entrega de los elementos, se reía. Le pregunté de qué se reía, si él también estaba el día del allanamiento a mi casa. Me dijo `hacemos tantos procedimientos que ni me acuerdo de vos", relató el vecino de San Benito, muy ofuscado.



"Queda que me devuelvan el resto de las cosas, y que se aclare la situación en el Juzgado, por el tema de las armas", reclamó el hombre. "No aguanto más esta situación y necesito esas cosas que me llevaron, yo hago changas, pinto acoplados", puso relevancia. Elonce.com.