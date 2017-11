Encontraron a dos mujeres fallecidas dentro de una vivienda

Los vecinos de Del Valle al 700 de Gualeguaychú se alarmaron en los últimos días al notar que dos hermanas muy ancianas no se las veía por el barrio y decidieron llamar a la Policía.Los uniformados tuvieran que ingresar en la casa, donde hallaron sin vida a Irma y Eva Mohr.El sub jefe de Policía, Cristian Ormaechea, confirmó a, "que no hay signos de violencia, por lo que se deduce que fue por muerte natural. Es más, en el lugar se encontró dinero en efectivo, unos 4000 pesos, por lo que quedaría descartado que las muertes se hayan producido por un hecho delictivo", afirmó la autoridad policial.El fiscal Martín Gil lleva adelante la investigación y ratificó que por el momento se ha descartado una situación violenta. De todos modos, se ordenó la autopsia en la morgue local que se practicará hoy por el médico forense.En cuanto a la data de la muerte, se estima que sería de un par de días a juzgar por el estado de los cuerpos, aunque se aguardará la autopsia para establecerla con mayor precisión. "Todo indica que se trata de algo natural. No obstante, la autopsia lo determinará de manera fehaciente", indicó el fiscal al diario El Argentino.