Búsqueda de profesor: iba a participar de viaje educativo con alumnos y no llegó

Hay preocupación en la localidad de Oro Verde por la misteriosa desaparición del joven profesor Gabriel Emanuel Flores de 29 años, oriundo de la provincia de Misiones, y se intensifica la búsqueda.La directora de la escuela, Olga Cabrol, radicó un pedido de localización en la comisaría de Oro Verde, en horas de la mañana de este miércoles. Luego, cerca del mediodía, radicó una denuncia. Dejó constancia de que en la jornada, el docente "no asistió al establecimiento, tampoco ha contestado los llamados telefónicos, no se sabe de su paradero, no se ha contactado con sus allegados y se desconocen los motivos de su ausencia", comentó el subjefe de la comisaría de esa localidad Carlos Ojeda, en diálogo conPor el momento, el caso está en etapa de investigación, con intervención de personal de Inteligencia Criminal, Trata de Personas, Jefatura departamental Paraná, jefatura central de Policía, mencionó Ojeda.En tanto, en horas de la tarde de este miércoles,Hernán Flores tiene tez trigueña, ojos marrones, pelo corto, es de contextura robusta, y circula en un Renault 9, color celeste claro, patente TXG 248.El subjefe de la dependencia indicó que si alguna persona "conoce de alguna situación particular que pueda aportar" en esta investigación de paradero, "se acerque a la comisaria para informarla". Hizo esta salvedad, "ante versiones que estarían circulando por las redes sociales", que, en la dependencia, desconocen.En relación al trabajo realizado en la casa que habita el joven, aseveró que "no hay violencia en el lugar" y la persona que convive en la misma casa con el docente, dijo que "desde las horas de la tarde del martes, no lo veía".