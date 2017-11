Un hombre mató a un pitbull que atacó a sus perros

En la mañana de este miércoles, efectivos de la Comisaría Octava tomaron intervención en calles Coronel Navarro y Rawson de la ciudad de Concordia, donde se encontraba un perro de raza pitbull, pelaje colorado, agonizando, completamente ensangrentado y con impactos de bala en su cuerpo.



Al hablar con los vecinos sobre lo sucedido, se logró identificar al autor del hecho, un hombre de 43 años que al ser identificado invitó a los policías a ingresar a su terreno y relató lo sucedido.



Según se informó, el hombre adujo que mientras realizaba tareas en el frente de su domicilio, el pitbull contra sus canes y su persona; por lo que reacciona ante el ataque, y como el can no soltaba a una pequeña perra de su propiedad, buscó el arma y le efectuó varios disparos, tras lo cual el animal murió.



Tras el relato, el hombre entregó de manera voluntaria una pistola calibre 9mm, marca BERSA, Modelo THUNDER 9PRO, con cargador para quince cartuchos del mismo calibre contando la misma con solo nueve; y las documentales pertinentes.



El Fiscal en turno, Dr. Fabio Zabaleta, considerando la negligencia y la documentales del arma de fuego, ordenó el secuestro de la misma y de cinco casquillos percutados, al tiempo que dispuso la realización del dermotest al hombre, el cual no fue detenido.