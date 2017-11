Incendio en un desarmadero provocó temor en el vecindario

El incendio habría comenzado cerca de las 5:30 de la mañana del martes, en una vivienda ubicada en Etchevhere 887 de Gualeguaychú, donde una importante cantidad de autopartes y chatarrería en general cubría prácticamente la vivienda.Al lugar llegaron dos dotaciones que atacaron frente y contrafrente ya que el fuego se gestaba en dos ambientes en forma generalizada, uno de ellos con ropas, colchones y mobiliarios y el restante sobre restos de automotores.Intervino también el Perito en incendios a fin de determinar la causa que originara el siniestro.El depósito ha sido motivo de constantes denuncias por parte de los vecinos de la zona, no solo por las ratas y alimañas que junta el lugar y que afectan a las casas linderas, sino que "por las noches viene gente, se escucha incluso cuando cortan autos o no sabemos que hacen, mientras otro parado afuera a la madrugada vende algo, porque vienen, le compran y se van", relataban los vecinos al móvil dehace casi un mes. El desarmadero, junto a otro terreno de importantes dimensiones cuyos dueños no lo mantienen, originó el motivo de la denuncia pública ante la falta de respuestas de las áreas municipales donde se plantearon las quejas.