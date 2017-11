Narcoavioneta: Seguirán detenidos los integrantes de la banda

La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó la prisión preventiva para los integrantes de la banda narcocriminal encabezada por los hermanos Daniel y Miguel Ángel Celis, desarticulada en mayo pasado, en el mismo momento en que varias personas descargaban trescientos kilos de marihuana de una avioneta en un campo.Esta resolución, sumado al hecho de que ya está producida la totalidad de la prueba relevante, hace que la causa quede a un paso de ser elevada a juicio.Los hermanos, que operaba en distintos barrios de Paraná (Antártida Argentina, Paraná XVI y San Agustín) y extendía sus redes a las localidades de San Benito, Viale, Hernandarias, Nogoyá, Seguí e incluso hasta Santa Fe, Santo Tomé y Alto Verde. Se encuentran detenidos, al igual que otras 21 personas que ejercían distintos roles de provisión, organización, distribución, logística para el transporte, almacenamiento, fraccionamiento, abastecimiento y venta de drogas.Ahora,El resto de los integrantes de la organización ya estaba bajo arresto -, salvo una vidente que asesoraba a los dueños del campo donde aterrizó la avioneta.El juez Leandro Ríos había procesado a los integrantes de la organización y esa medida fue confirmada, pero la Cámara Federal mandó a revisar la prisión preventiva porque consideró que el magistrado no había analizado la situación de cada uno al determinar las posibilidades que tenían de entorpecer la investigación.Ahora, los jueces Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Daniel Alonso confirmaron el arresto hasta el juicio para los integrantes de la banda liderada por los hermanos Celis, a pesar de que admitieron no compartir los fundamentos de Ríos.", terminó admitiendo el tribunal.Concretamente, la gravedad de los delitos, la posibilidad de que reciban una pena elevada en caso de ser condenados y el hecho de que la causa está a punto de ser elevada a juicio fueron los puntos que destacaron los jueces.Por último, resaltó el tribunal "el accionar organizado" que desplegaba la banda liderada por los hermanos Celis, "sumado a la eventual influencia que éstos pudieran ejercer sobre sus consortes de causa y los testigos que restan declarar en la instancia de debate", constituyen factores de riesgo para el esclarecimiento de los hechos. Se destacó también que la posibilidad del entorpecimiento de una investigación se produce también durante el juicio oral, que "por las características de nuestro sistema procesal, no podría efectivizarse sin la comparecencia de los encartados".El 28 de mayo, alrededor de las 15, policías federales irrumpieron en un campo ubicado en Colonia Avellaneda donde un grupo de personas estaban descargando 317 kilos de marihuana de una avioneta hacia una camioneta.Ese procedimiento marcó el punto final de una investigación que reveló un complejo entramado de vinculaciones y complicidades entre la estructura que encabezaban los hermanos Celis, con el poder político y con sectores de la Policía; y se sucedieron una serie de allanamientos y la detención de 23 personas.Entre los detenidos se cuenta a los hermanos Daniel y Miguel Ángel Celis, los cabecillas de la organización; también cayeron sus principales lugartenientes, Hernán Jesús Rivero y Miguel Carmelo Leguizamón, apodado Cebolla, jefe y subjefe Unidad Municipal 2 Oeste de Paraná; y Cristian Javier Silva, un hombre de extrema confianza de Celis, que le manejaba el dinero y administraba sus bienes.