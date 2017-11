Juicio por crimen de Escuri: Fiscalía pidió 16 años de prisión para el imputado

Fernando Ramón Bustos, de 19 años, alias, es juzgado por el cEste martes se realizaron los alegatos en el marco del juicio.. En el debate, realizaron "un informe donde detallaron las rispideces `de larga data` que había entre las familias Bustos y Escuri. Dejaron en claro que Leandro, la víctima fatal, no tenía `absolutamente nada que ver` con estas peleas, sino que en las mismas había estado involucrado otro de los integrantes de su familia", conoció. El abogado Juan Pablo Temón, en diálogo con, aseveró que "la fiscalía solicitó 16 años, ya que entiende por acreditados otros dos hechos más" y Temón representa "en un solo hecho, a la familia Escuri"."La fiscalía hizo un trabajo destacable, tanto en la reconstrucción del hecho, como en el debate. Se hicieron preguntas precisas para poder acreditar la teoría del caso por el que Fernando Bustos diera fin a la vida de Escuri, y las otras tentativas que van acopladas al homicidio", puso relevancia el letrado.A su entender, "todos los elementos objetivos dan cuenta de que Bustos estarían involucrado con infinitos elementos cargosos. Hay personas que no sólo lo reconocen en el crimen por su contextura física, sino además porque es muy conocido por sus antecedentes en la zona, es decir, sin mediar palabras, la única forma de respuesta era con disparos de arma de fuego"., ya que considera que "no hay elementos serios que lo involucren a Fernando Bustos en los hechos".