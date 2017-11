Sin fecha para juicio al acusado de matar a la ex esposa y a sus pequeñas hijas

El pasado 4 del corriente se cumplió un año del asesinato una mujer joven, sus dos hijas de 5 y 7 años de edad y quien era entonces su pareja de menos de 30 años en Concepción del Uruguay. El asesino fue su ex esposo, de quien se encontraba separada.Estaba previsto que el 23 de octubre diera comienzo el debate oral y público contra el acusado, Juan Pablo Ledesma, pero problemas de salud de su abogado defensor, Mario Arcusin, determinaron que fuera suspendido.La causa fue elevada a juicio el 2 de septiembre, luego se fijó fecha y se procedió al sorteo del Tribunal, pero días antes de la fecha fijada, se suspendió y hasta el momento no hay nueva fecha. Todo parece indicar que se realizará recién el año próximo.El victimario es un vecino de Basavilbaso, quien entre la noche del 3 de noviembre y la madrugada del día 4, asesinó a puñaladas a su ex esposa Johanna Carranza, a cuya vivienda llegó pese a que tenía prohibido acercarse a ella, con la excusa de traer a las dos niñas que habían pasado el día con él y sus padres en Basavilbaso.Allí encontró a Carlos Peralta, nueva pareja de la mujer y lo asesinó en primer término, luego atacó a la mujer y finalmente a sus dos pequeñas. También intentó matarse, pero no lo logró. Desde ese día se encuentra detenido a la espera del juicio.