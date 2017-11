Secuestraron casi $5 millones y 60 kilos de droga en cruce de rutas 14 y 20

Foto: Incautaron droga en cruce de rutas 14 y 20 Crédito: El Día

Un hombre y una mujer oriundos de Formosa fueron detenidos el viernes por parte de Gendarmería Gualeguaychú cuando viajaban a bordo de un colectivo de larga distancia desde Corrientes hacia Buenos Aires.



La pareja trasladaba casi cinco millones de pesos en un bolso y no pudieron acreditar la procedencia del dinero. Los uniformados comunicaron la situación al Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y desde allí se dispuso la intervención de Afip ?DGI para que fiscalizara la procedencia. Desde el organismo estatal se constató que la documentación que habían presentado acreditando la propiedad y legalidad del dinero, carecía de validez. Estas dos personas, tras ser identificadas y puestas a disposición judicial quedaron liberadas, en tanto el dinero quedó secuestrado.



Con respecto a los 60 kilos de marihuana que secuestraron el sábado no hay versiones oficiales debido a que el caso todavía se encuentra en plena investigación, pero se pudo saber que la droga viajaba en siete cajas como encomienda que habían cargado en Corrientes con destino a Buenos Aires.



Al llegar al kilómetro 73 de la Autovía Artigas, el micro que procedía desde el norte fue detenido por el personal de Gendarmería Gualeguaychú para el control de rutina que se realiza en ambas manos de la autopista.



Tras realizar el control documentológico, se revisó la bodega y a los efectivos inspeccionaron las cajas de encomiendas para ser retiradas en la Terminal de Retiro. Se utilizó la perra antinarcóticos Gyna, que olfateó los bultos y reaccionó a su paso.



En el colectivo no había ninguna persona que acreditara la propiedad de las cajas, por lo cual se está en plena investigación para dar con los responsables. Los 60 kilos de marihuana fueron secuestrados y quedaron a disposición del Juzgado Federal.