Declaró el novio de Ailín: "Sin darme tiempo comenzó a apuñalarla"

El hombre, que es policía, dijo ante la justicia que ambos habían regresado de "un día hermoso" ya que su hermana se había casado y por la noche su abuela "festejo sus 80 años". Al llegar a la casa él se fue a acostar en la cama para dormir y Ailin se fue al baño. "Escuche los gritos, y cuando abrí la puerta, él (Damián Gómez), se había escondido detrás de la cortina del baño y la tenía agarrada del cuello. Le pedí que la soltara, y sin darme tiempo a nada, comenzó a apuñalarla", contó."Salí corriendo para avisarle a mis padres y para buscar mi arma, ya que la tenía en mi casa a una cuadra de distancia, cuando regrese, los policías que ya estaba en la puerta", dijo.La joven que fue asesinada por su ex en la madrugada del domingo en Tandil, fue intimada varias veces por el hombre, pero ella no quiso hacer la denuncia. Hasta llegó a apedrearle la casa.Ailín Torres, la joven de 26 años asesinada en la madrugada de este domingo en el departamento 4 del complejo ubicado en calle 4 de abril 517, en Tandil, había sufrido varias amenazas por parte de su ex novio, Damián Alejandro Gómez. Hace algunos días, según trascendió, le había dado un ultimátum a la joven para que volviera con él.Torres y Gómez habían vivido casi una década de relación, pero la relación terminó hace varios meses. A partir de ahí, comenzó un calvario para Ailín de amenazas y agresiones.A pesar de las constantes agresiones, Ailín se negaba a denunciarlo por violencia de género. Incluso ignoró los consejos de su actual pareja, quien la alentaba a que denunciara para que le dictara alguna medida restrictiva.En la madrugada del domingo, Gómez ingresó al departamento de Ailín que en ese momento compartía con su actual pareja, y se escondió en el baño. Cuando la mujer entró, éste la atacó y mató con un cuchillo.