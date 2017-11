Concordienses desaparecidos: "Necesitamos respuestas, la angustia es terrible"

Trabaja en la causa la justicia correntina. La semana pasada, Francisco Ramos, fiscal de los tribunales de Santo Tomé (Corrientes), remarcó que "la investigación sigue" y que están "continuando una línea de investigación para tratar de desentrañar esto". Sospechan que el móvil habría sido "el robo; que probablemente pudo haber un entregador y que participaron varias personas". Si bien indican que hay una investigación en curso,, según pudo conocerquien contó que sigue "sin noticias y sin comunicación con el fiscal de Corrientes". Acotó que la semana pasada concurrió a dialogar con el fiscal de Concordia que le dijo que "no tiene más nada que ver, no ha tenido noticias y no les han pasado ningún informe. Que sabían lo mismo que yo", aseguró la mujer."Estoy totalmente aislada, no tengo medios económicos, me están ayudando los vecinos para juntar plata para el pasaje para viajar a Corrientes, además para ir a Buenos Aires, porque quiero que este tema se conozca a nivel nacional", aseveró.A su entender, "es todo muy lento, no sé si la policía lo está buscando. La mujer de Miño opina que el rastrillaje estaba parado, ella sabe más que yo, porque pudo viajar", y al comparar la desaparición de los concordienses con la del empresario desaparecido Omar Benvenuto, aseveró: "Será que no le dan tanta importancia porque mi marido es un trabajador humilde, sin dinero como otra persona. Creo que no está siendo buscado como debería".La mujer permanece "sin abogado que impulse la causa", detalló.