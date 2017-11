Encontraron el cuerpo de un joven en un basural de Concordia

Foto: El Sol



El hallazgo se produjo tras un llamado telefónico. Se concurrió al lugar ubicado en calles Diamante y Grimberg, en zona de un descampado y basural y el cuerpo se encontró a unos diez metros de la vía pública", indicó el jefe de la departamental de Policía de Concordia, Marcelo Den Dauw a Elonce.com. El cuerpo fue encontrado por una persona que se dedica al cirujeo, acotó.



Trabajó en el lugar, personal de comisaría cuarta de Concordia, departamental, Criminalística e Investigaciones.



"Se trata del cuerpo de un joven de entre 20 y 30 años, de tez blanca, que podría ser de cabellos semilargos, que no ha sido identificada aún. Estaba vestido con ropa interior (slip y short), una zapatilla colocada, y la otra, posteriormente, se halló casi sobre la vía pública", detalló el funcionario policial.



Desmintió que se haya encontrado calcinado el cuerpo. No obstante agregó: "Él o los autores del hecho, o quiénes lo dejaron allí, habrían intentado prenderle fuego (la zona de la pantorrilla se encontraba chamuscada, como así también el short), pero las llamas no avanzaron. El resto del cuerpo no estaba quemado, aunque sí tenía hollín". El estado del cuerpo permitió que se le extrajeran huellas dactilares.



Como identificación, que podría servir para su identificación más rápida, es que "tenía un tatuaje casero en su mano derecha, con forma de estrella".



Indicó que tras el hallazgo y los primeros trabajos en el lugar, se constató que "llevaba por lo menos 12 horas de fallecido".



El jefe departamental de Policía de Concordia, Marcelo Den Dawn dijo: "A simple vista tiene una herida en la zona torácica. No se ha podido establecer en el lugar del hallazgo, si es de arma blanca o de arma de fuego. Fue derivado a la morgue". Elonce.com.