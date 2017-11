Incendio en vivienda de Barrio Yatay: importantes daños materiales

Roberto Borré, desde Bomberos Zapadores, aseveró aque cuando llegaron ya se habían hecho presentes y estaban trabajando efectivos de la comisaría de la jurisdicción y del 911."Estaba generalizado el fuego en el interior de la vivienda, lo que generó la rápida propagación. La casa tiene techo de chapa con tirantería de madera. Había computadora, camas, colchones", contó. Lograron controlarlo, dijo, con la colaboración además de Bomberos Voluntarios."Se enfrió el lugar, está controlado, pero aún hay calor todavía", comentó.Trabajarán para establecer el origen del fuego.Los daños fueron prácticamente totales. La dueña de casa "no está bien, está en estado de shock, ha perdido casi todo", puso relevancia el efectivo.En medio del fuego, murió un gato.La ambulancia concurrió rápidamente al lugar, ya que había personas con principio de asfixia. "Los vecinos intentaron sacar las garrafas, pero no pudieron. Lo hicimos luego, nosotros, ya que no podían ingresar; se hizo como medida preventiva. Luego de esto hicimos dos ataques al fuego", aseveró Borré.