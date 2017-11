Robo en una casa: "Se llevaron los recuerdos de mis abuelos", dijo la víctima

El hecho fue detectado este lunes alrededor de las 11, en un domicilio ubicado en 3 de febrero al 570, de la ciudad de San Salvador, propiedad de la familia Ferdman. La Policía y la Fiscalía tomó intervención, pudo registrar Mercurio Noticias.

Leandro Ferdman, hijo del propietario de la vivienda, declaró ante los medios que "se llevaron todos los ahorros de mis viejos, joyas y los recuerdos de mis abuelos".

En tanto, el jefe de Policía, Miguel Pérez, dijo que se está investigando un hecho de robo en esa vivienda, cuyos propietarios se encuentran hace varios días de vacaciones. En el lugar se encontraron con la faltante de una caja fuerte que en su interior tendría dinero en efectivo y joyas.

Si bien no dio demasiadas precisiones, indicó que el o los ladrones ingresaron por los fondos de la vivienda.

No se descarta que no solamente los malvivientes tengan el dato de la ausencia de sus moradores, sino de donde estaría ubicada la caja fuerte.