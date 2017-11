Un joven cruzó con la barrera baja y murió atropellada por el tren

Una joven de 20 años murió en la mañana en Palermo tras ser atropellada por una formación del tren San Martín, al cruzar el paso a nivel con la barrera baja. Ocurrió a las 6.20 a metros de las calles Gorriti y Juan B. Justo, zona de boliches y bares, en el ramal que une Retiro con José C. Paz.



Se trata de Luna González Menéndez (20), indicaron fuentes policiales, aunque inicialmente se había difundido su nombre artístico, Luna Coel. La joven estudiaba Bioquímica en la UBA y era aficionada a la fotografía.



Luna había salido a bailar con dos amigas al local bailable Vita, ubicado en Darwin 1633, a metros del cruce. Según fuentes de la investigación, una de sus amigas asegura que la joven fue "absorbida" por la fuerza del tren. Al mismo tiempo, la otra sostiene que el taco del zapato se trabó en las vías y no le permitió evitar el impacto.



Un pasajero de un colectivo de la línea 39 que esperaba el paso del tren contó que fueron cuatro los jóvenes (tres mujeres y un hombre) los que cruzaron las vías cuando la barrera estaba baja y la señal sonora, activada.



"El maquinista tocó bocina varias veces para alertar al grupo, pero el tren iba demasiado rápido y no pudo frenar. Tres pudieron pasar, pero una de las chicas se tropezó por el zapato y se cayó. Los que la acompañaban lograron cruzar al otro lado y vieron todo desde la vereda de enfrente", relató el testigo.



Al lugar llegó una ambulancia del SAME minutos después del hecho, pero Luna ya había muerto. También acudieron bomberos del cuartel VI de Villa Crespo y personal de la Policía Federal. Los peritos buscan testigos que puedan aportar datos para esclarecer el hecho y analizan las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona.