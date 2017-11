Hugo Lesca y Sebastián Erro negaron llamados entre sí: ya hubo denuncias

Hugo Lesca y los hermanos Luis y Sebastián Erro negaron comunicaciones entre ellos. Sebastián Erro presentó una denuncia y Hugo Lesca está esperando el registro de llamadas para actuar en el mismo sentido, indica El Debate Pregón.



Erro presentó denuncia por falsificación de documentos



El medio gualeyo dialogó con el Dr. Sebastián Erro, quien negó las comunicaciones cruzadas. Al respecto, comentó: "Accedí a la resolución y encontré que se funda en un registro de llamadas donde supuestamente yo hablé con Lesca, varias veces". Al igual que Lesca, Erro niega dichos llamados y por tal motivo, dijo que radicó "una denuncia penal en Fiscalía por falsificación de documentos".



En tanto, Erro indicó a Radio La Voz que "la Jueza de Garantías le dio a la Fiscalía un plazo de 24 horas para que muestre los informes que dieron origen a los allanamientos. Eso fue hoy a las 11 de la mañana. Hasta ahora, no me han mostrado los supuestos documentos que originaran los allanamientos", apuntó. Erro fue tajante: "O la prueba no existe, o quien introdujo una prueba falsa lo ha hecho con el deliberado propósito de desviar la investigación".



"Estamos trabajando en el tema, me dijeron. La verdad que esto es inadmisible, y por eso, también la orden de la Jueza de Garantías fue directa. Espero que si se toman las 24 horas para mostrarme el expediente, no se demoren ni un minuto más, porque si lo hacen, será causal de inicio de un expediente por desobediencia", expresó.



"Quiero saber quién maquinó esta situación, quien agregó esta falsa prueba si existiera, involucrándome en una causa grave por la desaparición de una persona de mis afectos. Veremos mañana qué nuevo capítulo tenemos en esta novela", finalizó.