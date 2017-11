Joven acusado por el asesinato de su abuelo inculpó a su hermana

Policiales Testigos avalarían que joven mató intencionalmente a su abuelo en Paraná

de 23 años, fue imputado por el el hombre de 70 años que fue asesinado de un balazo en Paraná . El joven permanecerá, mientras avanza la investigación.Al respecto, la defensora de Moreyra, Corina Beisel, antedijo no compartir la reconstrucción del hecho que hizo el fiscal Juan Malvasio, ni el pedido de prisión preventiva por el plazo y el lugar. Durante su exposición, pretendió instalar la hipótesis de que fue la hermana de Moreyra, una menor de 15 años, la que disparó el arma en forma accidental contra su abuelo."Mi asistido declaró y realizó su defensa material, y en la misma dio cuenta de cómo fueron los hechos en base a cómo lo permite reconstruir otra evidencia que se incorporó.y a él, la intervención que le ocupa fue la de", explicó Beisel. "Ante esa confusión, había varias personas interviniendo en el lugar y esto se permite reconstruir a partir de varias personas entrevistadas", agregó.De acuerdo a la abogada,y en ese marcó remarcó que el joven "está sufriendo, de hecho, la viuda dijo que Fernando tenía una buena relación con él".Durante la audiencia, la abogada también se opuso al pedido de detención de su defendido en la cárcel de Victoria. Es que allí se encuentra cumpliendo una condena de 18 años, Elías Exequiel Vera, acusado por el crimen de José Antonio Coronel (un joven de 20 años que también era nieto de Francisco Coronel) registrado en 2015 en la intersección de calles Rondeau y Ambrosetti de la ciudad de Paraná.Beisel teme que Vera cobre venganza y atente contra su defendido. Fue por eso que según adelantó, interpuso un recurso de apelación, el cual fue concedido por el Juez de Garantías, y el mismo será tramitado ante el vocal correspondiente."El fiscal habla de numerosos testigos, y eso no es cierto. Hay una sola testigo que no lo señala claramente a mi defendido, y no lo señala con un arma en la mano", acotó al respecto.Es que según expuso el fiscal, fueron tres testigos los que confirmaron la responsabilidad del acusado en el hecho. Un testigo presencial y una vecina que dijo que después de una discusión entre Coronel y la madre de Moreyra, el joven "llegó con un palo" (el que se estima sería el arma homicida) y luego escuchó el impacto mortal.En tanto, el fiscal Malvasio en relación a las declaraciones del imputado, que acusaba a su hermana menor como responsable del homicidio, dijo que "él dio su versión de los hechos, que a criterio de la Fiscalía se contradicen con la prueba que hemos recolectado y que hoy la volcamos en la audiencia ante el juez de Garantía".Para el fiscal, Moreyra se dio a la fuga tras cometer el hecho y regresó transcurridas unas cuatro horas después; por lo que tuvo tiempo para alterar las pruebas y a su regreso, pidió que se realice la prueba de dermotest a su hermana. Hasta el momento,Finalmente, sobre la pena que la cabe al joven acusado de asesinar a su propio abuelo, Malvasio sintetizó: